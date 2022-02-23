В Украине ввели чрезвычайное положение

Чрезвычайное положение / РБК-Украина, ua.depositphotos.com

23 февраля на заседании СНБО решили ввести чрезвычайное положение в Украине. Верховная Рада поддержала это решение.

"За" проголосовали 335 народных депутатов.

Чрезвычайное положение в Украине вводится сроком на 30 дней с 00:00 24 февраля с возможностью продления еще максимум на 30 дней.

На территории Украины вводятся такие мероприятия:

временная или постоянная эвакуация жителей с потенциально опасных мест;

установление особого режима въезда и выезда (при необходимости);

ограничение движения транспортных средств и их осмотр (при необходимости);

усиление охраны общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и народного хозяйства;

комендантский час (вводят местные власти по необходимости);

запрет на изготовление информационных материалов, которые могут дестабилизировать обстановку;

особые правила пользования связью;

запрет призывникам, военнообязанным, резервистам менять место проживания.

Где вводят чрезвычайное положение в Украине

На всей территории Украины, за исключением Донецкой и Луганской областей.

На какой срок ввели чрезвычайное положение

Режим чрезвычайного положения ввели на 30 дней с возможностью продления на такой же период.

Реклама

Чрезвычайное состояние — временный правовой режим, предусматривающий определенное ограничение прав и свобод людей в условиях кризисных событий. Его вводят при согласовании Совета нацбезопасности и обороны, который обращается к президенту, после чего соответствующее решение голосует Верховная Рада. Срок действия чрезвычайного положения – от 30 до 60 дней с возможностью продления.

Читайте такжеКличко рассказал, что изменится в Киеве во время чрезвычайного положения

Россия вводит войска на Донбасс и признала "ЛДНР"

Российский президент Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании Москвой "ДНР" и "ЛНР". С Пушилиным и Пасечником были подписаны "договора о дружбе".

В тот же вечер Россия начала вводить войска в отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

22 февраля Федеральное собрание РФ (Госдума и Совфед, две палаты российского парламента) ратифицировало "договора о дружбе" между Россией и "ЛДНР". Путин подписал документы о ратификации.

Далее Совет Федерации разрешил президенту Владимиру Путину использовать российские войска за границей. Речь идет о запуске военных подразделений на оккупированный Донбасс.

Читайте также: