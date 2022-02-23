В Украине ввели чрезвычайное положение

Чрезвычайное положение вводят с 00:00 24 февраля сроком на 30 суток.
23 февраля на заседании СНБО решили ввести чрезвычайное положение в Украине. Верховная Рада поддержала это решение.
"За" проголосовали 335 народных депутатов.
Чрезвычайное положение в Украине вводится сроком на 30 дней с 00:00 24 февраля с возможностью продления еще максимум на 30 дней.
На территории Украины вводятся такие мероприятия:
- временная или постоянная эвакуация жителей с потенциально опасных мест;
- установление особого режима въезда и выезда (при необходимости);
- ограничение движения транспортных средств и их осмотр (при необходимости);
- усиление охраны общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и народного хозяйства;
- комендантский час (вводят местные власти по необходимости);
- запрет на изготовление информационных материалов, которые могут дестабилизировать обстановку;
- особые правила пользования связью;
- запрет призывникам, военнообязанным, резервистам менять место проживания.
Где вводят чрезвычайное положение в Украине
На всей территории Украины, за исключением Донецкой и Луганской областей.
На какой срок ввели чрезвычайное положение
Режим чрезвычайного положения ввели на 30 дней с возможностью продления на такой же период.
Чрезвычайное состояние — временный правовой режим, предусматривающий определенное ограничение прав и свобод людей в условиях кризисных событий. Его вводят при согласовании Совета нацбезопасности и обороны, который обращается к президенту, после чего соответствующее решение голосует Верховная Рада. Срок действия чрезвычайного положения – от 30 до 60 дней с возможностью продления.
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Россия вводит войска на Донбасс и признала "ЛДНР"
Российский президент Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании Москвой "ДНР" и "ЛНР". С Пушилиным и Пасечником были подписаны "договора о дружбе".
В тот же вечер Россия начала вводить войска в отдельные районы Донецкой и Луганской областей.
22 февраля Федеральное собрание РФ (Госдума и Совфед, две палаты российского парламента) ратифицировало "договора о дружбе" между Россией и "ЛДНР". Путин подписал документы о ратификации.
Далее Совет Федерации разрешил президенту Владимиру Путину использовать российские войска за границей. Речь идет о запуске военных подразделений на оккупированный Донбасс.
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