На пивных этикетках в Украине печатают московский Кремль

В городе Кременная Луганской области предприятие Пинта – Кременской пивоваренный завод выпустило пиво под названием Московское.

При этом на этикетке хмельного напитка напечатано изображением московского Кремля и флаг России, рассказал офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан в своем Telegram-канале и опубликовал соответствующие фото.

На этикетке пивной бутылки указано, что предприятие изготавливает живое, светлое и фильтрованное пиво на подконтрольной Украине территории. Вся информация написана на украинском языке.

Завод основан в 2003 году и расположен по адресу Луганская область, Кременная, ул. Дзержинского, 33-Б.

Кроме Московского завод также изготавливает темное Дубовый гай, светлое Жигулевское и Ячменный колос.

/ t.me/a_shtirlitz

/ t.me/a_shtirlitz

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