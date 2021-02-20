УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Украине выпустили Московское пиво с Кремлем и триколором

20 февраля 2021, 01:30
Прослушать новость
Остановить

Этикетка пива сделана в цветах флага оккупантов.

Кремль
На пивных этикетках в Украине печатают московский Кремль

В городе Кременная Луганской области предприятие Пинта – Кременской пивоваренный завод выпустило пиво под названием Московское.

При этом на этикетке хмельного напитка напечатано изображением московского Кремля и флаг России, рассказал офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан в своем Telegram-канале и опубликовал соответствующие фото.

На этикетке пивной бутылки указано, что предприятие изготавливает живое, светлое и фильтрованное пиво на подконтрольной Украине территории. Вся информация написана на украинском языке.

Завод основан в 2003 году и расположен по адресу Луганская область, Кременная, ул. Дзержинского, 33-Б.

Кроме Московского завод также изготавливает темное Дубовый гай, светлое Жигулевское и Ячменный колос.

/ t.me/a_shtirlitz
/ t.me/a_shtirlitz

Читайте такжеПод Киевом на фабрике уничтожили новогодние игрушки с логотипом "Армия России"

  • Напомним, ранее сообщалось о том, что Клавдиевская фабрика елочных игрушек делает украшения, на которых изображена советская символика – звезда – и написано "Армия России".
  • Затем на предприятие прибыли правоохранители и осматривали помещение, также пришли ветераны антитеррористической операции на Донбассе и предъявили претензии директору производства.
пиво новости Украины новости Луганской области
Сейчас вы просматриваете новость «В Украине выпустили Московское пиво с Кремлем и триколором». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
"Патриотики из зал*пы, отъ*битесь": школьница из Киева обматерила украинский язык"Патриотики из зал*пы, отъ*битесь": школьница из Киева обматерила украинский язык Зеленский после визита в ОАЭ провел срочное ночное совещание: в чем причинаЗеленский после визита в ОАЭ провел срочное ночное совещание: в чем причина Посол Германии озвучила плохие новости по безвизу с ЕС для УкраиныПосол Германии озвучила плохие новости по безвизу с ЕС для Украины У Кравчука заявили, что в переговорах по Донбассу произошел важный поворотУ Кравчука заявили, что в переговорах по Донбассу произошел важный поворот Кравчук раскрыл план "Б" по ДонбассуКравчук раскрыл план "Б" по Донбассу
Следующий материал

Последние новости

02:01
Обвиненная в издевательствах воспитательница детсада рассказала об угрозах скотчем
01:30
В Украине выпустили Московское пиво с Кремлем и триколором
01:13
Штаты нанесли новый удар по режиму Лукашенко в Беларуси Видео
00:39
Эксперт объяснил, как Украине остаться на газовом рынке после запуска СП-2 Видео
00:19
Медик подсказала, как продлить молодость мужчине и женщине Видео
Реклама
19 февраля, пятница
23:57
Минздрав назвал главную причину вспышки COVID-19 в западных областях Видео
23:25
"Далее будет": в СНБО анонсировали громкие разоблачения нардепов
23:05
Украинским военным на Донбассе разрешили отвечать на провокации
22:34
СМИ выяснили, из-за чего ввели санкции против Оксаны Марченко
22:18
У Зеленского объявили о новом жестком курсе управления Украиной Видео
22:04
Сенцов высказался о санкциях против Медведчука Видео
21:46
Кравчук резко отреагировал на санкции СНБО Видео
21:33
Зеленский объяснил, как собирается защищать языки нацменьшинств Видео
21:31
В Сети выложили фото предполагаемого дома Януковича в Ростове
21:17
Четыре вида спорта, которые продлят вашу жизнь Видео
21:12
Подробный лунный календарь на март 2021 года: оживление "вампиров" и воплощение мечты
21:11
Лавров разразился обвинениями в адрес Запада из-за Украины Видео
21:04
Герпес передается через поцелуй: что нужно знать, чтобы защитить себя Видео
20:57
Довыборы в Раду: ЦИК зарегистрировала генпродюсера скандального канала Видео
20:48
Сколько калорий сжигает секс и как сжечь еще больше: лайфхаки Видео
Реклама
20:37
Цены на продукты резко взлетят: что подорожает в Украине Видео
20:27
Меркель объявила о провале переговоров по Донбассу и призвала Запад к действиям Видео
20:23
В СБУ высказались о новых санкциях СНБО Видео
20:20
Зеленский начал против Путина рискованную игру мнение
20:03
Зеленский нанес исторический удар по Путину мнение
19:47
Конгресс США принял важное решение по Украине
19:47
Синоптики призвали киевлян готовиться к наводнению Видео
19:40
Зеленский усилил контроль Украины над Донбассом Видео
19:25
Убийство пешехода в центре Киева: в полиции сообщили подробности Видео
19:12
Похудение и сон: как одно помогает и мешает другому Видео
19:00
Некогда великие франшизы MGS и Castlevania получат вторую жизнь – СМИ Видео
18:56
Байден выдвинул очередные обвинения Путину и заверил НАТО в поддержке
18:25
Плевать на ПДД: сын нардепа гонял по Киеву на огромной скорости Видео
18:25
Данилов раскрыл подробности секретного решения СНБО по Донбассу Видео
18:20
"Евротерминал", как ворота в крупнейший порт по перевалке контейнеров новости компании
18:16
СНБО принял решение по новым санкциям: чья собственность подпала под раздачу Видео
18:06
В НАПК раскрыли детали "выигрыша" Ляшко более полумиллиона гривен в лотерею
18:04
Стали известны подробности 2-го сезона CoD: Black Ops Cold War и Warzone Видео
18:02
Закончено строительство воздушной линии класса напряжения 750 кВ Запорожская АЭС – Каховская с новой ВЛ 750 кВ "Каховская" новости компании
17:40
Как правильно варить хинкали — вкусный рецепт грузинского блюда Видео
Реклама
17:35
В одесском маркете посетителя поставили на колени и умыли зеленкой – соцсети Видео
17:27
В Минсоцполитики объяснили, что будет с пенсиями в 2021 году Видео
17:23
Авторы Payday 2 тизерят новый контент – первый за полгода Видео
17:20
Под Киевом ученика в спортзале школы швырнули головой на пол Видео
16:54
Макрон объяснил агрессию России расширением НАТО и призвал к диалогу с Москвой Видео
16:34
В NVIDIA начали борьбу с майнерами и нехваткой видеокарт
15:47
Опубликовано видео кровавого нападения на генконсульство Украины в Санкт-Петербурге Видео
15:29
Матерный "наезд" на украинский язык в TikTok: имена родителей "звезды" и бурная реакция Ницой
15:25
Создатели Hitman 3 рассказали, как перенести сохранения с Steam на EGS Видео
15:24
Уборщица Суспильного попала в прямой эфир и стала звездой Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять