В Украине выпустили Московское пиво с Кремлем и триколором

Этикетка пива сделана в цветах флага оккупантов.
В городе Кременная Луганской области предприятие Пинта – Кременской пивоваренный завод выпустило пиво под названием Московское.
При этом на этикетке хмельного напитка напечатано изображением московского Кремля и флаг России, рассказал офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан в своем Telegram-канале и опубликовал соответствующие фото.
На этикетке пивной бутылки указано, что предприятие изготавливает живое, светлое и фильтрованное пиво на подконтрольной Украине территории. Вся информация написана на украинском языке.
Завод основан в 2003 году и расположен по адресу Луганская область, Кременная, ул. Дзержинского, 33-Б.
Кроме Московского завод также изготавливает темное Дубовый гай, светлое Жигулевское и Ячменный колос.
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- Напомним, ранее сообщалось о том, что Клавдиевская фабрика елочных игрушек делает украшения, на которых изображена советская символика – звезда – и написано "Армия России".
- Затем на предприятие прибыли правоохранители и осматривали помещение, также пришли ветераны антитеррористической операции на Донбассе и предъявили претензии директору производства.