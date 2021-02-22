В Украине повысят тарифы на стационарную телефонную связь

Тарифы на стационарную телефонную связь повысят / pexels.com

В Украине планируется повысить тарифы на общедоступные телекоммуникационные услуги (стационарную телефонную связь).

В проекте приказа Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, размещенном для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины, предлагается повысить тарифы с 1 июля 2021 года.

В НКРСИ рассчитывают, что стоимость месячной абонентской платы за стационарный телефон для населения повысится на 17,2% - с 59,71 гривен до 70 гривен.

В то же время для предприятий, учреждений, организаций, физических лиц предпринимателей стоимость месячной абонентской платы за стационарный телефон будет повышена на 52,6% - с 65,55 грн до 100 грн.

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Рост тарифов Укртелекома: