В Украине повысят тарифы на стационарную телефонную связь

В Украине повысят стоимость абонплаты за стационарный телефон для населения и предприятий.
В Украине планируется повысить тарифы на общедоступные телекоммуникационные услуги (стационарную телефонную связь).
В проекте приказа Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, размещенном для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины, предлагается повысить тарифы с 1 июля 2021 года.
В НКРСИ рассчитывают, что стоимость месячной абонентской платы за стационарный телефон для населения повысится на 17,2% - с 59,71 гривен до 70 гривен.
В то же время для предприятий, учреждений, организаций, физических лиц предпринимателей стоимость месячной абонентской платы за стационарный телефон будет повышена на 52,6% - с 65,55 грн до 100 грн.
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Рост тарифов Укртелекома:
- Как известно, в 2020 году в Украине уже повышали тарифы за использование стационарного телефона. Цены возросли на 10% до 59,71 гривны.
- При этом прекратила действие скидка на ежемесячную плату за услуги фиксированной телефонной связи.
- Кроме того, компания Укртелеком увеличила плату за тарифный план "Домашний базовый" с 94 гривен до 117 гривен, при этом абоненты получат 500 минут на междугородные разговоры и 120 минут на мобильные номера.
- В то же время за тариф "Домашний безлимитный" придется заплатить уже не 99 гривен, а 123 гривны.