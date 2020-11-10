УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Украине закрыли уголовное дело против Байдена​ - СМИ

10 ноября 2020, 20:25

Нацполиция закрыла уголовное дело против избранного президента США Джо Байдена.

Нацполиция закрыла производство против избранного президента США / Reuters

В Украине закрыли уголовное производство против избранного президента США Джо Байдена, которое было открыто по заявлению бывшего генпрокурора Виктора Шокина. Производство прекратили расследовать из-за отсутствия объекта преступления.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на собеседника в Офисе генпрокурора.

Как свидетельствует обнародованная информация, дело зарегистрировали в Государственном бюро расследований по статье 344 УК за якобы возможное вмешательство Джо Байдена в деятельность бывшего генпрокурора Виктора Шокина. Позже ГБР его перенаправили на расследование в Печерское управление Нацполиции.

В документе указано, что правоохранители закрыли дело 23 сентября 2020. И далее объясняется, что увольнение Шокина с должности генпрокурора в 2016 году произошло по его собственному желанию.

"Во время проведения досудебного расследования установили, что уголовное производство подлежит прекращению на основании отсутствия в деянии гражданина США состава уголовного проступка", — говорится в документе.

Джо Байден - о чем ранее сообщал Главред:

Новоизбранный президент Джо Байден выступил с обращением к нации в своем родном городе Уилмингтон. Он пообещал стать президентом для всех американцев, включая 70 миллионов человек, проголосовавших за переизбрание Дональда Трампа.

Сообщения о фальсификациях на президентских выборах в США ослабят авторитет Джо Байдена как президента, заявил бывший американский сенатор от штата Виргиния Ричард Блэк.

Как рассказал политолог Главреду, Украине не стоит сильно радоваться победе Джо Байдена на президентских выборах и надеяться получить какие-то блага от Соединенных Штатов.​

Генпрокуратура уголовное производство Джо Байден Наполиция
Сейчас вы просматриваете новость «В Украине закрыли уголовное дело против Байдена​ - СМИ». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

20:47
Алиев назвал сроки вывода войск Армении из Нагорного Карабаха
20:38
Врачи рассказали, как наличие собаки влияет на здоровье Видео
20:36
Опубликовано первое фото Кернеса из Шарите Видео
20:32
Путин в Нагорном Карабахе обыграл всех мнение
20:25
В Украине закрыли уголовное дело против Байдена​ - СМИ Видео
Реклама
20:12
Коллаген: названы преимущества для кожи и здоровья Видео
20:06
Карантин выходного дня: в Слуге народа сделали заявление насчет локдауна​ Видео
20:02
Гороскоп на 11 ноября для всех: избавление от "паразитов" и высокий результат Видео
19:50
Инфекционист спрогнозировала ослабление коронавируса Видео
19:43
PlayStation 5 – всё, что вам нужно знать о новой консоли Sony
19:40
Зеленский предложил простой способ борьбы с коронавирусом​ Видео
19:36
Самый высокооплачиваемый артист - сколько получает Олег Винник
19:26
Что изменит президентство Байдена в украино-американских отношениях мнение
19:13
В Одессе авто влетело в остановку с людьми, много пострадавших Видео
19:07
План Украины по Донбассу: у Кравчука заявили о неожиданном решении России Видео
18:55
Двойной удар по Украине: эксперт объяснил, чем опасна победа Байдена Видео
18:43
Создатели Бладшота снимают второй фильм
18:36
"Наступает катастрофа": инфекционист описала фазы коронавируса Видео
18:20
В "яблочном" королевстве неспокойно: покупатели iPhone 12 недовольны устройством
18:15
Сериал Академия Амбрелла продлили на 3 сезон - какой график съемок
Реклама
18:10
Лукашенко анонсировал кризис в Беларуси и предупредил граждан Видео
17:51
Врач назвала главную ошибку при лечении коронавируса Видео
17:45
Азербайджан сбил российский вертолет: Путин назвал имена жертв Видео
17:20
В НБУ объяснили, почему курс гривны к доллару резко обвалился Видео
17:15
Первый взгляд на геймплей Resident Evil 8 Видео
17:08
Пашинян назвал главную причину решения Еревана по Нагорному Карабаху Видео
17:05
Врач раскрыла особенности кашля при коронавирусе Видео
17:00
В моде паутинка на ногтях – черный и красный маникюр с паутинкой: фото Фото
16:59
Светлана Лобода взбудоражила смелым фото с откровенным декольте
16:51
Луценко рассказал, как переболел коронавирусом
16:50
Россия выплатит Навальному компенсацию​: названа причина Видео
16:30
Врач рассказала о разных штаммах COVID-19 в Украине Видео
16:26
Россия отправила в Нагорный Карабах уже 20 самолётов с миротворцами Видео
16:24
"Теневые переговоры" о поддержке казахского машиностроения имеют признаки коррупции – эксперт
16:20
Умер Берт Беласко - появились подробности о причине смерти актера
16:13
Вице-премьер оценил запрет россиян и боевиков на работу КПВВ на Донбассе Видео
16:01
В Турции раскрыли планы Анкары по Нагорному Карабаху Видео
16:00
Ученые нашли еще одно лекарство, которое "убивает" коронавирус Видео
15:35
Пашинян объяснил, кто виновен в ситуации вокруг Нагорного Карабаха
15:29
Новая Почта предлагает новый способ оплаты за посылки
Реклама
15:22
Песков прокомментировал бунты в Армении из-за договоренностей по Карабаху Видео
15:12
Замена оливок: как приготовить быстро маринованные сливы на зиму Видео
15:12
У Путина сделали неожиданное заявление о миротворцах Турции в Нагорном Карабахе Видео
15:10
Выборы мэра в Одессе будут одними из самых жестких - политолог выборы
14:50
Военный полигон или партнер США: какая роль будет отведена Украине при Байдене
14:43
Лукашенко пригрозил уничтожить частный бизнес Видео
14:37
Облысение: врачи указали на стимулирующий продукт, который может помочь Видео
14:12
Как очистить духовку: 10 безумных лайфхаков Видео
14:12
Гороскоп на вторую половину ноября: одному знаку Зодиака сулят невероятную удачу Видео
14:12
В очереди за Киберпанком: когда выйдет Ведьмак 4
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять