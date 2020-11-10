В Украине закрыли уголовное дело против Байдена​ - СМИ

Нацполиция закрыла производство против избранного президента США / Reuters

В Украине закрыли уголовное производство против избранного президента США Джо Байдена, которое было открыто по заявлению бывшего генпрокурора Виктора Шокина. Производство прекратили расследовать из-за отсутствия объекта преступления.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на собеседника в Офисе генпрокурора.

Как свидетельствует обнародованная информация, дело зарегистрировали в Государственном бюро расследований по статье 344 УК за якобы возможное вмешательство Джо Байдена в деятельность бывшего генпрокурора Виктора Шокина. Позже ГБР его перенаправили на расследование в Печерское управление Нацполиции.

В документе указано, что правоохранители закрыли дело 23 сентября 2020. И далее объясняется, что увольнение Шокина с должности генпрокурора в 2016 году произошло по его собственному желанию.

"Во время проведения досудебного расследования установили, что уголовное производство подлежит прекращению на основании отсутствия в деянии гражданина США состава уголовного проступка", — говорится в документе.

Джо Байден - о чем ранее сообщал Главред:

Новоизбранный президент Джо Байден выступил с обращением к нации в своем родном городе Уилмингтон. Он пообещал стать президентом для всех американцев, включая 70 миллионов человек, проголосовавших за переизбрание Дональда Трампа.

Сообщения о фальсификациях на президентских выборах в США ослабят авторитет Джо Байдена как президента, заявил бывший американский сенатор от штата Виргиния Ричард Блэк.

Как рассказал политолог Главреду, Украине не стоит сильно радоваться победе Джо Байдена на президентских выборах и надеяться получить какие-то блага от Соединенных Штатов.​