В Украине запретили коллекторский террор: что нужно знать украинцам

Коллекторы больше не смогут безнаказанно угрожать украинцам.
Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект, который предусматривает создание механизма защиты заемщиков от коллекторов. Законодательную инициативу поддержали 274 парламентария. Теперь документ должны отправить на подпись главе парламента и президенту Украины. Главные нормы закона, согласно которым коллекторы больше не смогут открыто угрожать заемщикам, вступят в силу через три месяца.
Нормы принятого законопроекта №4241 должны обеспечить защиту заемщиков от коллекторов, которые в своей работе вынуждены будут руководствоваться "этическим кодексом". Нарушение кодекса может обернуться ответственностью.
Что изменится в работе коллекторов
База коллекторских компаний
Будет создан реестр коллекторских компаний, вести который будет НБУ. Коллекторы, которые не зарегистрируются в таком реестре, работать не смогут. Согласно планам, база данных станет публичной – проверить компании можно будет в любой момент.
Кодекс поведения коллекторов
Появится кодекс поведения коллекторов, его соблюдение будет контролировать Нацбанк. Таким образом, коллекторам запретят прямо угрожать заемщикам, шантажировать их, звонить по ночам и т.д. Во время телефонного звонка коллектор обязан будет представиться, назвать причину звонка и рассказать о ситуацию с задолженностью. По требованию заемщика или должника специалист должен будет предоставить все подтверждающие информацию документы в течение 7 дней. Если коллектор будет нарушать закон, на него можно будет пожаловаться в НБУ, который применит санкции к таким специалистам.
Штрафы
Нарушение законодательства обернется коллекторам штрафами на сумму от 51 до 102 тысяч гривен с последующим исключением из реестра коллекторских компаний.
Информация о коллекторах
Банк или финансовая организаций должны будут публиковать сведения о том, с каким коллекторскими компаниями они сотрудничают.
Закон о защите должников от коллекторов
- Верховная Рада 27 января поддержала в первом чтении законопроект №4241 авторства депутата от фракции Слуга народа Ольги Смаглюк-Василевской "О защите должников при урегулировании просроченной задолженности". Проголосовали 355 народных депутата.
- В законопроекте указано, что НБУ будет вести надзор за коллекторами, выдавать лицензии соответствующим фирмам и лишать их право на осуществление деятельности. Коллекторам запрещают звонить в период с 20:00 до 08:00 и более двух раз в день.
- Также им запрещено сообщать третьим лицам о долге заемщика и требовать от родственников должника погашения задолженности.