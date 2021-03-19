В Украине запретили коллекторский террор: что нужно знать украинцам

Закон о защите должников от коллекторов поддержали 274 нардепа / Фото Reuters

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект, который предусматривает создание механизма защиты заемщиков от коллекторов. Законодательную инициативу поддержали 274 парламентария. Теперь документ должны отправить на подпись главе парламента и президенту Украины. Главные нормы закона, согласно которым коллекторы больше не смогут открыто угрожать заемщикам, вступят в силу через три месяца.

Нормы принятого законопроекта №4241 должны обеспечить защиту заемщиков от коллекторов, которые в своей работе вынуждены будут руководствоваться "этическим кодексом". Нарушение кодекса может обернуться ответственностью.

Что изменится в работе коллекторов

База коллекторских компаний

Будет создан реестр коллекторских компаний, вести который будет НБУ. Коллекторы, которые не зарегистрируются в таком реестре, работать не смогут. Согласно планам, база данных станет публичной – проверить компании можно будет в любой момент.

Кодекс поведения коллекторов

Появится кодекс поведения коллекторов, его соблюдение будет контролировать Нацбанк. Таким образом, коллекторам запретят прямо угрожать заемщикам, шантажировать их, звонить по ночам и т.д. Во время телефонного звонка коллектор обязан будет представиться, назвать причину звонка и рассказать о ситуацию с задолженностью. По требованию заемщика или должника специалист должен будет предоставить все подтверждающие информацию документы в течение 7 дней. Если коллектор будет нарушать закон, на него можно будет пожаловаться в НБУ, который применит санкции к таким специалистам.

Штрафы

Нарушение законодательства обернется коллекторам штрафами на сумму от 51 до 102 тысяч гривен с последующим исключением из реестра коллекторских компаний.

Информация о коллекторах

Банк или финансовая организаций должны будут публиковать сведения о том, с каким коллекторскими компаниями они сотрудничают.

Закон о защите должников от коллекторов