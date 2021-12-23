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В Украине запретили ряд российских товаров

23 декабря 2021, 16:24

Правительство продлило запрет российских товаров.

Кабмин
Кабмин / Reuters

Кабинет министров продлил запрет ввоза в Украину определенных товаров с территории страны-агрессора.

Как сообщили на заседании Кабмина 23 декабря, запрет российских товаров продлен до 31 декабря 2022 года.

Как отмечается в пояснительной записке, Россия запретила ряд товаров из Украины. Вместе с тем, законом Украины определено, что в случае если дискриминационные и/или недружественные действия относительно Украины применяются государством, признанным Верховной радой государством-агрессором и/или государством-оккупантом, меры в ответ могут применяться по решению Кабинета министров.

Что запрещено к ввозу в Украину:

  • мясо,
  • рыба,
  • шоколад,
  • кофе,
  • печенье,
  • конфеты,
  • лекарственные средства,
  • одежда,
  • удобрения,
  • вагоны,
  • тракторы,
  • бумага и прочее.

"Указанные действия со стороны РФ (применение торговых санкций и ограничительных мер в торговле), которые среди прочего вызваны противодействием Украины агрессии РФ в отношении нашего государства, создают угрозу причинения вреда интересам национальной экономической безопасности, экономическим интересам Украины и законным интересам субъектов внешнеэкономической деятельности, и содержат признаки недружественных действий в отношении Украины в сфере торговли", - говорится в документе.

Экспорт в Украине

Отметим, экспорт товаров и услуг из Украины за первые девять месяцев 2021 года составил 56 140,5 млн долларов, что на 32,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, импорт вырос на 31,8% до 55 697,3 млн долларов.

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По данным Госстата за 9 месяцев 2021 года доля Китая во внешнем обороте Украины (экспорт и импорт товаров и услуг) составила 13,4% (13 941,4 млн долларов).

На втором месте Польша - 8 052,6 млрд долларов с долей 7,7%, на третьем Германия - 8 037,6 млрд долларов (7,7%).

На четвертом месте Россия - 7 351,2 млрд долларов (7,1%).

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Напомним, правительство России запретило импорт в страну украинских железнодорожных колес, колесных пар и рам тележек грузовых вагонов.

Cоответствующее постановление было принято 9 февраля. Решение о запрете импорта украинской продукции вступает в силу со дня его опубликования.

Ранее эксперты прогнозировали, что в Украине продолжит дорожать хлеб - стоимость продукта будет увеличиваться примерно на 1,5% в месяц. Также в стране вырастут цены на сахар. Подорожает также подсолнечное масло и куриные яйца.

Тем временем в Украине за последний месяц зафиксировано снижение стоимости некоторых социальных продуктов. Минагрополитики сообщило, что в стране наблюдается снижение цен на овощи борщевого набора, некоторые крупы и сахар.

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