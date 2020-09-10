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В Украине запускают производство автомобилей Renault

10 сентября 2020, 23:21

Европейские эксперты видят в украинском рынке большой потенциал.

Появится Renault для украинского рынка / Фото: ЗАЗ

В Запорожье на автомобильном заводе объявили о начале в ближайшем будущем производства автомобилей Groupe Renault для украинского рынка.

"Запорожский автомобилестроительный завод объявляет о начале производства автомобилей Groupe Renault для местного рынка. Проект реализуется на мощностях в Запорожье и является ярким признаком возрождения автомобильной промышленности в Украине", - сообщает пресс-служба компании Запорожский автомобильный завод.

По информации предприятия, ЗАЗ прошел модернизацию и теперь соответствует международным стандартам качества Groupe Renault. Сейчас на заводе уже внедрили систему Alliance Production Way.

"Мы гордимся тем, что реализуем этот проект, который создаст новые рабочие места и будет способствовать развитию отечественного автопрома. Локализованная сборка позволяет нам оставаться в непосредственной близости от наших клиентов и адаптировать предложение и сервис к потребностям рынка", - отметил председатель правления ЗАЗ Николай Евдокименко.

Читайте такжеВ Украине изобрели автомобиль для людей с инвалидностьюУправляющий директор Groupe Renault Export в Евразийском регионе Макс Миссана подчеркнул, что украинский рынок имеет высокий потенциал "благодаря своему местоположению и растущему интересу к новым автомобилям".

"Группа Renault имеет сильные позиции в Украине и сохраняет свое лидерство на рынке. Этот проект означает, что мы и наши партнеры уверены в том, что бренды "Сделано в Украине" будут на том же уровне качества, что и продукция других заводов Группы Renault", - добавил Миссана.

  • Кабинет министров Украины 7 сентября принял постановление о введении круглосуточного весового контроля транспортных средств.

  • В Германии полиция задержала на трассе украинского водителя грузового автомобиля на литовских номерах, который находился за рулем в состоянии сильного алкогольного опьянения.

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