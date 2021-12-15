В Запорожье маме "запретили" приводить ребенка в школу из-за "долгов"

Школа / УНИАН

В Запорожье матери первоклассницы порекомендовали не приводить ребенка в школу, поскольку она не сдала деньги на подарки.

Как пишут в Facebook-группе "Хочу учиться", инцидент произошел в школе №103.

По данным активистов, к матери обратились члены родительского комитета и сообщили, что у нее есть долги перед "фондом класса".

Поэтому женщине порекомендовали не приводить ребенка в школу 20 и 24 декабря, поскольку в эти дни школьникам будут вручать подарки ко Дню святого Николая и к Новому году.

Мать девочки обратилась к заместителю директора школы, однако там ей сообщили, что она не так все поняла.

Реклама

После этого женщину начал шантажировать родительский комитет. Там заявили, что запретят девочке пользоваться мылом и туалетной бумагой, поскольку они якобы покупают это за свои деньги.

Мама первоклассницы сообщила активистам, что от нее ежемесячно требуют сдавать по 100 гривен на "фонд класса", а 1 сентября в школе собирали по 400 гривен на подарки. Женщина утверждает, что никто ей не дает отчетов об использовании этих денег.

"Мы ничего не комментируем по телефону. Если будет официальный запрос, ответим только на него", - сказали в администрации школы, пишет ТСН.

Как сообщал Главред, в селе Стаси Диканьского района Полтавской области в детском садике двое воспитательниц во время тихого часа замотали 4-летней девочке руки и ноги скотчем, а также заклеили рот. Инцидент с 4-летней Николь Скачко произошел 11 ноября во время тихого часа.

Мать ребенка написала заявление в полицию, но в детсаду все отрицают. А воспитательниц, которые издевались над ребенком, от работы никто не отстранял.

Читайте также: