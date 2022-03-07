В Запорожье открылся центр помощи для тех, кто ищет убежище

В Запорожье приступил к работе центр приема лиц, которые перемещаются из зоны боевых действий. Обратиться к нему могут те, кто ищет убежища.

Об этом сообщает в Telegram глава Запорожской ОВА Александр Старух.

На месте полицейские проверяют имеющиеся документы и устанавливают личность. Далее представители управления социальной защиты определяют, какие услуги могут предоставить. После людей распределяют для устройства на временное пребывание.

Центр оборудован сидячими местами для передержки людей и спальными местами. Он может принимать до 1000 человек одновременно.

"Благодаря неравнодушным запорожцам в центре уже есть запас одежды, обуви для мужчин, женщин и детей и игрушки. На месте работает медицинский пункт. На месте организованы условия питания переселенцев. Кроме этого, ежедневно запорожанки несут в центр собственную свежую выпечку, чтобы поддержать и работников хаба, и оказавшихся там людей", — отметил Александр Старух.