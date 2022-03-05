Вагнеровцы развернули штаб в Ростове-на-Дону - ВСУ

ЧВК Вагнер / Inforos

В Ростове-на-Дону развернули оперативный штаб печально известной ЧВК "Вагнер", где российские частные военные компании вербуют спецназовцев для боевых действий в Украине.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 5 марта.

"По имеющейся информации, с началом вооруженной агрессии против Украины активизировалась деятельность российских частных военных компаний (ЧВК) по вербовке личного состава, который имеет опыт прохождения военной службы в подразделениях специального назначения и имеет соответствующую подготовку. Так, в Ростове-на-Дону развернут штаб ЧВК "Вагнер", - говорится в сообщении.

Читайте такжеМэр Энергодара опроверг информацию о том, что город покинули российские оккупантыТакже в Генштабе сообщили, что российские оккупанты продолжают наносить ракетные удары по гражданской инфраструктуре, уничтожая мирных жителей, из-за провала запланированной наступательной кампании.

В частности, в Белой Церкви из-за авиаудара российских оккупантов было повреждено 20 жилых домов.

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В Ирпене авиация РФ повредила бомбардировкой железнодорожную станцию ​​и вывела из строя поезд, предназначавшийся для эвакуации мирного населения.

Около Броваров вблизи села Победа подразделения ВСУ нанесли авиационный удар по 15-й отдельной мотострелковой бригаде Центрального военного округа российских оккупантов. Потери среди захватчиков уточняются.

Тем временем, подразделения ВСУ также уничтожили командира 247-го гвардейского десантно-штурмового полка Южного военного округа ВС РФ полковника Константина Зизевского.

Кроме того, с начала суток 5 марта украинские защитники сумели уничтожить 2 самолета российских оккупантов, взяв в плен 3 летчиков. Также сбили 5 вертолетов врага и 1 беспилотник.

Напомним, в Одесской области ожидается высадка морского десанта российских оккупантов. Власти региона призывают рыбаков и владельцев плавсредств не передвигаться у берегов Одесчины, чтобы не подвергать себя опасности попасть под возможный огонь и минные заграждения.

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