"Вакцинация - это для бедных": инфекционист объяснил, в чем выгода прививок от COVID-19

Вадим Аристов / Фото УНИАН

Инфекционист, консультант по управлению изменениями Revival Institute for Future Вадим Аристов объяснил, в чем смысл вакцинации от коронавируса, если все равно остается возможность подхватить COVID-19 и заражать других.

По его словам, непрофессиональные коммуникаторы, так называемые свидетели вакцинации, очень завысили ожидания.

"Они пропагандировали, что вакцинация - это панацея, это как религиозный символ, это то, что решит проблему и остановит пандемию. А сейчас мы наблюдаем последствия этих завышенных ожиданий", - сказал эксперт во время чата на Главреде.

По его словам, на самом деле специалисты никогда не верили и не убеждали никого в том, что вакцинация полностью остановит распространение коронавируса. Прошлогодние исследования демонстрировали, что вакцинация облегчает течение болезни, но не останавливает заболеваемость. Но благодаря вакцинации тяжелые случаи превращаются в симптоматические формы болезни, симптоматические - в бессимптомные, но инфекция передается и дальше.

"Поэтому смысл вакцинации состоит в том, что она позволяет прожить определенный период без риска умереть от коронавируса и не иметь существенных осложнений. Например, мы покупаем зонтик для того, чтобы не промокнуть под дождем, но рано или поздно он или потеряется, или сносится, поэтому придется покупать новый, но это не значит, что мы прекращаем верить в эффективность зонтиков. То же и с вакцинацией", - объяснил Аристов.

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Вакцинация от коронавируса позволит "купить" определенный период нормальной жизни, заявил инфекционист и в качестве примера привел Израиль. Там вакцинировали значительную часть населения в январе-феврале 2021, соответственно, до июня они прожили нормально и спокойно - с мизерным количеством смертей и инфицирований.

"Выгода от вакцинации состоит не в том, что ты не будешь распространять вирус (распространять ты все равно будешь), не в том, что ты сам не инфицируешься (заразиться можно, если не принимать противоэпидемических мероприятий), а в том, что для пожилых людей 60+ в 9 раз уменьшается вероятность госпитализации, а для людей до 60 лет - в 2 раза. При этом вероятность госпитализации тоже уменьшается не на всю жизнь, а на определенный промежуток времени", - добавил эксперт.

Он отметил, что вакцинация не исключает необходимость проводить противоэпидемические мероприятия.

"Вакцинация - это для бедных, чтобы правительство не платило за тебя деньги на твою реанимацию. Однако будешь иметь постковидний синдром или не будешь - это твои личные проблемы", - резюмировал Вадим Аристов.

Вакцинация от коронавируса

Ранее инфекционист Вадим Аристов заявлял, что скорее всего появятся новые версии вакцин. Очень перспективным направлением исследований сегодня являются интерназальные вакцины (то есть те, которые водятся через нос). Скорее всего, именно они остановят эту эпидемию, считает эксперт.

Также Аристов развеял популярный миф о рисках вакцинации для онкобольных. По его словам, больные с онкологией больше рискуют оказаться на больничной койке (с вероятностью летального исхода), в случае отказа от вакцинации. Поэтому им нужно бежать прививаться как можно быстрее.

Украинский ученый-биохимик, профессор и доктор биологических наук Сергей Комиссаренко считает, что третья доза вакцины от коронавируса может понадобиться в том случае, если в мире появятся новые мутировавшие варианты COVID-19.

По его словам, для эффективной борьбы с коронавирусом хотя бы 80% населения планеты должно быть иммунизировано двумя дозами вакцины. Бустерная доза выглядит нерационально на фоне того, что многие люди не получили даже по одной прививке.