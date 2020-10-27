Венедиктова поставила "неуд" НАБУ, САП и ГБР и установила дедлайны

Венедиктова недовольна работой САП, НАБУ и ГБР / УНИАН

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова назвала неудовлетворительной работу Национального антикоррупционного бюро Украины, Специализированной антикоррупционной прокуратуры по борьбе с коррупцией и Государственного бюро расследований.

Венедиктова раскритиковала органы, которые, по ее словам, не могут закрыть дела, в которых "два, три, а иногда и четыре года назад сообщено о подозрении, а следствие до сих пор продолжается", сообщает Офис генпрокурора.

"Так, в настоящее время во многих громких делах, где фигурантами являются чиновники, продолжается ознакомление с материалами", — подчеркнула генпрокурор.

Венедиктова ожидает, что определенные дела до конца года будут направлены в суд.

Среди недочетов в работе Государственного бюро расследований Венедиктова назвала низкое количество производств, переданных в суд с обвинительным актом, недостаточный уровень возмещения установленных убытков, причиненных уголовными коррупционными правонарушениями, а также отсутствие системного разоблачения преступных вертикалей.

Генпрокурор приказала за два месяца исправить положение дел в ГБР.

Деятельность Венедиктовой – о чем сообщалось ранее: