Венедиктова поставила "неуд" НАБУ, САП и ГБР и установила дедлайны

Среди недочетов в работе Государственного бюро расследований Венедиктова назвала низкое количество производств, переданных в суд с обвинительным актом.
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова назвала неудовлетворительной работу Национального антикоррупционного бюро Украины, Специализированной антикоррупционной прокуратуры по борьбе с коррупцией и Государственного бюро расследований.
Венедиктова раскритиковала органы, которые, по ее словам, не могут закрыть дела, в которых "два, три, а иногда и четыре года назад сообщено о подозрении, а следствие до сих пор продолжается", сообщает Офис генпрокурора.
"Так, в настоящее время во многих громких делах, где фигурантами являются чиновники, продолжается ознакомление с материалами", — подчеркнула генпрокурор.
Венедиктова ожидает, что определенные дела до конца года будут направлены в суд.
Среди недочетов в работе Государственного бюро расследований Венедиктова назвала низкое количество производств, переданных в суд с обвинительным актом, недостаточный уровень возмещения установленных убытков, причиненных уголовными коррупционными правонарушениями, а также отсутствие системного разоблачения преступных вертикалей.
Генпрокурор приказала за два месяца исправить положение дел в ГБР.
Деятельность Венедиктовой – о чем сообщалось ранее:
- 12 октября президент Владимир Зеленский прокомментировал деятельность Ирины Венедиктовой на посту генерального прокурора. По словам главы государства, он ожидает результатов работы генпрокурора Венедиктовой до конца года.
- 12 сентября генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что не намерена уходить в отставку со своей должности. По словам Венедиктовой, заявления о ее отставке не существует.