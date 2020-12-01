УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Верховная Рада поддержала законопроект о декретном отпуске для мужчин

1 декабря 2020, 12:40

В Украине мужчины могут получить право уходить в декретный отпуск по уходу за ребенком.

Рада
Рада поддержала законопроект о декрете для мужчин / УНИАН

Во вторник, 1 декабря, Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №3695 авторства народного депутата от фракции "Слуга народа" Марины Бардиной, призванный обеспечить мужчинам право уходить в декретный отпуск по уходу за ребенком.

Соответствующее решение было принято в ходе заседания, трансляция которого велась в Youtube. Авторы инициативы отметили, что в Украине закрепился дискриминационный подход, согласно которому право отца на отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста понимается как производное от права матери на такой отпуск.

"На практике это приводит к тому, что отец, мать ребенка которого является самозанятым лицом или физическим лицом предпринимателем, ограничен в праве воспользоваться отпуском по уходу за ребенком, поскольку такая женщина не состоит в трудовых отношениях и не имеет права на любой вид отпуска", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Кроме того, авторы инициативы предлагают дополнить Кодекс законов о труде и Закон Украины "Об отпусках" новым видом отпуска - отпуском при рождении ребенка продолжительностью до 14 календарных дней, оплачиваемого за счет работодателя.

Такой отпуск предоставляется одному из перечисленных лиц: мужчине, жена которого родила ребенка; отцу ребенка в случае, если он не находится в зарегистрированном браке с матерью ребенка, но которые совместно проживают, связаны общим бытом, имеют взаимные права и обязанности; бабушке, дедушке или другому совершеннолетнему родственнику ребенка, который фактически ухаживает за ребенком, если мать (отец) ребенка является матерью-одиночкой (или отцом-одиночкой).

Законопроект предлагает определить отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста как равное право каждого из родителей ребенка (матери и отца) и внести соответствующие изменения в статьи 179, 181 Кодекс законов о труде Украины и статьи 18, 20 Закона Украины "Об отпусках".

Также предлагается дополнить положения статьи 182-1 Кодекса законов о труде Украины и статьи 19 Закона Украины "Об отпусках" о праве работников обоих полов, имеющих детей или совершеннолетнего ребенка - лицо с инвалидностью с детства подгруппы А I группы, на дополнительный отпуск.

Законотворцы также предлагают дополнить положения статьи 51 Кодекса законов о труде Украины относительно возможности установления сокращенной продолжительности рабочего времени для мужчин, имеющих детей в возрасте до четырнадцати лет или ребенка с инвалидностью, и родителей, воспитывающих детей без матери (в том числе в случае длительного пребывания матери в лечебном учреждении).

Выплаты на детей – о чем сообщалось ранее:

  • 25 ноября правительство вновь запустило программу выплат на детей физических лиц-предпринимателей. Согласно постановлению, выплаты были возобновлены для первой и второй группы плательщиков единого налога в ноябре-декабре 2020 года.
  • 25 ноября правительство приняло постановление об обеспечении ребенка при рождении единовременной натуральной помощи "пакет малыша". Ранее выдачу этой помощи приостановили из-за решения Антимонопольного комитета.

Верховная Рада декретные рождение ребенка новости Украины декретный отпуск
Сейчас вы просматриваете новость «Верховная Рада поддержала законопроект о декретном отпуске для мужчин». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
​В Украине вводят жесткий локдаун: Кабмин согласовал окончательную дату​В Украине вводят жесткий локдаун: Кабмин согласовал окончательную дату Верховный суд принял решение по ложному офицерскому званию СеменченкоВерховный суд принял решение по ложному офицерскому званию Семенченко Нардеп рассказал, будут ли работать школы во время локдаунаНардеп рассказал, будут ли работать школы во время локдауна "Проамериканская шлюха": после скандала в прямом эфире Яценюк подает в суд на Киву"Проамериканская шлюха": после скандала в прямом эфире Яценюк подает в суд на Киву В Киеве у мемориала жертвам Голодомора на журналистку напали в прямом эфиреВ Киеве у мемориала жертвам Голодомора на журналистку напали в прямом эфире
Следующий материал

Последние новости

13:04
Локдаун в Киеве: названы возможные изменения в работе метро
12:55
Локдаун, кому повысят пенсии, как вырастут тарифы: что изменится с 1 декабря Видео
12:53
"Это ошибка": Потап извинился за скандальный клип Дорофеевой Видео
12:52
Google назвала лучшие игры и приложения для Андроида в 2020 году
12:46
Материнская любовь: в Швеции женщина десятки лет держала сына взаперти
Реклама
12:43
СМИ узнали, почему в матче со Швейцарией УЕФА присудил техпоражение Украине Видео
12:40
Верховная Рада поддержала законопроект о декретном отпуске для мужчин Видео
12:20
Гороскоп на 2 декабря для всех: мощный союзник и моментальная любовь Видео
12:19
"Прошу вас, отнеситесь к вирусу серьезно": врачи выявили еще одно неприятное осложнение COVID-19 Видео
12:18
Компания Prime 1 Studio представила самую роскошную фигурку Геральта в истории Фото
12:15
Живые открытки с первым днем зимы и волшебные пожелания-тексты
12:06
Восстановление после коронавируса: как тренировать легкие Видео
12:03
Комаровский объяснил, как избежать тяжелой формы COVID-19 Видео
11:58
Алиев раскрыл новые планы по Нагорному Карабаху Видео
11:50
Писхолог описала участниц 5 сезона Від пацанки до панянки 2021
11:37
Без контроля новый локдаун будет бесполезным мнение
11:36
Известный врач-инфекционист Голубовская слегла в больницу с COVID-19 Видео
11:23
Названы доказанные преимущества чтения книг для здоровья Видео
11:08
Зеленский предложил уважить слово "независимость"
11:06
Платежки украинцев по сравнению с прошлым годом выросли на 4 млрд
Реклама
11:00
Как быстро отрастить волосы в домашних условиях – 11 простых шагов
10:58
СМИ - в Кабмине просчитывают четыре варианта будущего локдауна
10:51
Навальному в Москве "шьют" дело об экстремизме Видео
10:43
Алиев сделал заявление о контроле Баку над новой территорией в Карабахе Видео
10:40
Турция очень заинтересована войти в Крым с Украиной – военный эксперт Видео
10:37
Врач рассказала, как при COVID-19 легкие сами себя уничтожают Видео
10:27
Поздравления с Романом - картинки и тексты на праздник 1 декабря
10:23
Гороскоп на 1 декабря для всех: крутые достижения и приятное удивление Видео
10:21
Мигрень с аурой: симптомы, причины и триггеры Видео
10:17
Главные явления и "белые дни": подробный лунный календарь на декабрь 2020
10:13
EaseUS Data Recovery Wizard - простая, но мощная программа для восстановления удалённых файлов новости компании
10:10
Трамп выиграет эти выборы - и будет убит мнение
10:01
Что делать, когда у ребенка "ацетон" новости компании
10:00
Арестович озвучил планы по возвращению Донбасса Видео
09:57
Астролог спрогнозировал спад эпидемии коронавируса в Украине
09:57
Стало известно, почему в Верховной Раде не поддерживают решение Зеленского по КСУ Видео
09:55
Россия и Турция подписали соглашение по Нагорному Карабаху Видео
09:45
Жесткий карантин и остановка транспорта в Украине: в Кабмине объяснили ситуацию Видео
09:09
В НАТО рассказали, как будут противостоять РФ в Черном море
08:51
Коронавирус в Киеве в первый день зимы - рекордное число больных и много смертей Видео
Реклама
08:24
Украинцев еще никогда не грабили так, как при Зеленском мнение
08:19
Коронавирус в Украине 1 декабря – за сутки выявили еще 12,5 тысячи случаев заражения Видео
08:16
В Минздраве объяснили, почему Украине необходим трехнедельный локдаун Видео
07:44
В российской Госдуме посоветовали Санду "не кукарекать" Видео
07:16
Очень непростая ситуация: врач развеял главный миф о температуре больше 37 Видео
07:14
Под Степановым шатается кресло: в Слуге народа оценили вероятность его отставки Видео
07:01
Полина Гагарина сексуально изогнулась на нескромном фото
06:57
Трамп готовит почву для реванша мнение
06:49
Руководителя ядерной программы Ирана убили оружием, которым управляли через спутник Видео
06:39
Конец света и коридор затмений: что можно и нельзя делать в декабре
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять