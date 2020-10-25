Верховный суд поставил точку в деле по иску к Зеленскому из-за опроса в день выборов

Наталья Новак посчитала действия президента, связанные с опросом, противоправными.
Верховный Суд Украины принял решение в деле по иску к президенту Владимиру Зеленскому относительно всеукраинского опроса в день местных выборов 25 октября.
Как сообщила в Facebook бывшая и.о. главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Новак, суд не удовлетворил ее апелляционную жалобу на решение Кассационного административного суда в деле по иску к президенту.
По ее словам, заседание суда началось днем, 24 октября и затянулось далеко за полночь.
Апелляционная жалоба Новак касалась решения Кассационного административного суда Большой Палатой Верховного Суда по делу об иске к президенту о признании его действий противоправными и обязательстве воздержаться от совершения действий, связанных с опросом.
По словам Новак, рассмотрение продолжалось до 04:30 утра 25 октября, а судьи несколько раз возвращались из совещательной комнаты с вопросом "не изменилась ли наша позиция".
"Апелляционную жалобу оставили без удовлетворения. Президент имеет право делать все, что ему заблагорассудится, несмотря на Конституцию и Законы Украины. Суд отметил, что президент, объявляя опрос, "имел искренние намерения", - сообщила Новак, добавив, что некоторые судьи не были согласны с судебным решением.
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5 важных вопросов от Зеленского:
- Зеленский анонсировал проведение 25 октября, в день местных выборов, всеукраинского опроса из 5 важных вопросов.
- По словам президента, опрос станет реальным внедрением народовластия.
- По его словам, сейчас парламент готовится закрепить этот важный механизм на законодательном уровне.
- Зеленский назвал первый вопрос из всеукраинского опроса: "Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?"
- Второй вопрос будет касаться возможности создания на Донбассе свободной экономической зоны.
- Президент также назвал три финальных вопроса:
- Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300?
- Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжелых больных?
- Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?