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Верховный суд вынуждает Зеленского говорить на украинском языке

9 октября 2020, 17:26

В инстанцию поступил соответствующий иск.

Зеленский
Зеленский должен говорить на украинском языке / УНИАН

Большая Палата Верховного суда обнародовала заявление, в котором напомнила президенту Владимиру Зеленскому о необходимости в рамках закона общаться исключительно на государственном языке во время исполнения своих служебных обязанностей.

Как информирует пресс-служба суда в Facebook, поступил иск с требованием признать противоправным общение президента Украины 23 мая 2019 года на форуме интернет-деятелей iForum-2019 на негосударственном языке. Истец требует от главы государства во время исполнения полномочий общаться исключительно на украинском языке.

Уточняется, что кассационный суд в составе ВС принял решение отказать в удовлетворении указанных требований в полном объеме. Однако судьи обратили внимание на то, что во время исполнения служебных обязанностей президент Украины обязан общаться на государственном языке.

Производство по данному иску закрыли. Причину объяснили тем, что требования истца не подлежат рассмотрению в порядке административного судопроизводства.

Языковой вопрос

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