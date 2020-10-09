Верховный суд вынуждает Зеленского говорить на украинском языке

В инстанцию поступил соответствующий иск.
Большая Палата Верховного суда обнародовала заявление, в котором напомнила президенту Владимиру Зеленскому о необходимости в рамках закона общаться исключительно на государственном языке во время исполнения своих служебных обязанностей.
Как информирует пресс-служба суда в Facebook, поступил иск с требованием признать противоправным общение президента Украины 23 мая 2019 года на форуме интернет-деятелей iForum-2019 на негосударственном языке. Истец требует от главы государства во время исполнения полномочий общаться исключительно на украинском языке.
Уточняется, что кассационный суд в составе ВС принял решение отказать в удовлетворении указанных требований в полном объеме. Однако судьи обратили внимание на то, что во время исполнения служебных обязанностей президент Украины обязан общаться на государственном языке.
Производство по данному иску закрыли. Причину объяснили тем, что требования истца не подлежат рассмотрению в порядке административного судопроизводства.
Языковой вопрос
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания разослал официальные письма руководителям теле и радиокомпаний с просьбой объяснить их редакционную политику в отношении обязательной доли звучания в эфире украинского языка.
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания учредил внеплановую проверку телеканала Прямой в связи с тем, что его ведущий Матвей Ганапольский позволил себе использовать ненормативную лексику в прайм-тайм.
В Верховной Раде IX созыва зарегистрировали законопроект №4188 "О внесении изменений в Закон Украины "О телевидении и радиовещании"" относительно противодействия информационной войне.