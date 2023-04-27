УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Весь Черноморский флот будет потоплен, непутевые корабли не представляют угрозу - Андрусив

Сергей Кущ
27 апреля 2023, 08:33 обновлено 27 апреля, 08:33
24
Украина имеет оружие для уничтожения российских кораблей, напомнил Виктор Андрусив.
Черноморский флот, Виктор Андрусив
Черноморский флот, Виктор Андрусив / УНИАН, Телеграм Виктор Андрусив

Черноморский флот РФ будет потоплен, если его применят, чтобы попытаться остановить контрнаступление ВСУ на юге, уверен бывший советник министра внутренних дел и руководителя Офиса президента, военнослужащий Виктор Андрусив.

В интервью Главреду он назвал две причины, почему Россия не будет задействовать флот.

"Во-первых, надо обратить внимание на состав ЧФ РФ – там были корабли, которым по 90 лет. Уровень боеспособности российского флота очень низкий. Россияне перебросили на баланс Черноморского флота несколько кораблей из других флотов, но после того как мы затопили крейсер "Москва", я не думаю, что эти непутевые корабли представляют угрозу", - пояснил Андрусив.

видео дня

Также он подчеркнул, что Украина имеет ракеты для уничтожения российских кораблей.

Кто такой Виктор Андрусив

Виктор Андрусив – политический и общественный деятель, заместитель председателя Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас – боец ВСУ, пишет Википедия.

"У нас с апреля прошлого года есть ракеты Harpoon и другое вооружение, которое потопит этот флот в случае любого приближения к нашим берегам. Действия россиян не являются рациональными, но даже если их пробьет пойти на совершенно бессмысленный и суицидальный шаг, весь Черноморский флот будет потоплен", - отметил военнослужащий.

В то же время Андрусив заявил, что очень важно, что пока у России есть Черноморский флот - он выступает фактором определенной угрозы.

"Когда мы его потопим, угрозы в Черном море не будет и мы снова получим возможность возить зерно", - подытожил эксперт.

Смотрите видео интервью Виктора Андрусива Главреду:

Контрнаступление ВСУ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ранее сказал, что решение о переходе ВСУ в контрнаступление будет принято Генштабом в последний момент. По словам чиновника, у Украины есть несколько сценариев для реализации военных операций.

Согласно данным Bloomberg, силы обороны Украины могут перейти в контрнаступление в мае. Один из собеседников американского агентства отметил, что ВСУ могут атаковать сразу на нескольких направлениях. Армия может продвинуться на 30 км на мелитопольском направлении, чтобы установить огневой контроль над так называемым "сухопутным коридором" России в оккупированный Крым.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг полагает, что контрнаступление ВСУ станет успешным. По его словам, войска уже показали свою способность эффективно освобождать территории, когда отбросили оккупантов от Киева, Харькова и Херсона.

Смотрите видео Главреда - Свитан рассказал, как Украина может уничтожить Черноморский флот:

Вам может быть интересно:

война в Украине Черноморский флот Виктор Андрусив
Реклама

Главное за день

Весь Черноморский флот будет потоплен, непутевые корабли не представляют угрозу - Андрусив

Весь Черноморский флот будет потоплен, непутевые корабли не представляют угрозу - Андрусив

08:33 Украина
Ночью РФ ударила ракетами Калибр по многоэтажке в Николаеве: что известно

Ночью РФ ударила ракетами Калибр по многоэтажке в Николаеве: что известно

06:47 Украина
Гривна "упадет": курс доллара в мае может резко "подскочить" - что будет с валютой

Гривна "упадет": курс доллара в мае может резко "подскочить" - что будет с валютой

23:35 Деньги
Все главные новости

Последние новости

08:33

Весь Черноморский флот будет потоплен, непутевые корабли не представляют угрозу - Андрусив

08:32

"Наши сердца стали каменными": в боях с оккупантами погиб доброволец ВСУ из ГрузииВидео

08:28

Головоломка для самых внимательных: нужно найти безрогого оленя за 15 секунд

08:02

Новая "бавовна" в оккупированном Мелитополе: взрыв прогремел в центре города

07:40

Турецкие власти опровергли слухи об инфаркте у ЭрдоганаВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

06:47

Ночью РФ ударила ракетами Калибр по многоэтажке в Николаеве: что известноФото

06:20

Когда начнется контрнаступлениемнение

04:40

Головоломка для людей с нестандартным мышлением: только единицы могут разгадать пиратский ключ

04:10

Можно ли дарить гвоздики живым людям: что принесет "траурный" цветок

Реклама
03:45

Почему нельзя делать тряпки из старых вещей: владельца одежды атакуют несчастья

03:20

Самый лучший десерт из 90-х: рецепт торта без выпечки и лишней возни Дамское счастьеВидео

03:10

"До последнего защищал Украину": в боях на Луганщине погиб отец двоих детей

02:33

"Враг номер один. Его ненавидят": Данилко откровенно высказался про судьбу Галкина

02:03

"Движения раненого кузнечика": Волочкова оконфузилась на подиумеВидео

01:35

Эксперт спрогнозировал, рискнет ли Кремль из-за Крыма применить против ВСУ ядерное оружиеВидео

00:51

Почему 27 апреля нельзя измерять свой рост: приметы и что нельзя делатьВидео

00:20

"Мы на финальном этапе": генерал армии сообщил о завершении подготовки к контрнаступлению ВСУ

26 апреля, среда
23:56

Как сделать вкуснейшее сгущенное молоко за 15 минут: поразительный секрет от умелых хозяюшекВидео

23:44

Сердце остановилось на 28 минут: 57-летний мужчина рассказал, что видел во время клинической смерти

23:38

Меган Маркл и принца Гарри застукали за нежностямиВидео

Реклама
23:35

Гривна "упадет": курс доллара в мае может резко "подскочить" - что будет с валютойВидео

23:15

"Перманентный период вставания с колен": Нагиев подколол пропагандистов и вскользь упомянул войну

23:09

Как пожарить яйца без масла: 2 супер здоровых способа

22:43

Почему 28 апреля нужно хранить свои тайны за семью замками: приметы и что нельзя делатьВидео

22:19

Кремль хочет "заморозить" войну и возобновить наступление: Подоляк рассказал, почему мир с РФ опасенВидео

21:50

США передали Украине 98% бронетехники: помощь не прекращается - генерал СШАВидео

21:49

Будет сносить с ног: в Украине ударят заморозки и налетит шторм - синоптикВидео

21:36

Многие хозяйки этого не знают: сколько времени и как варить перепелиные яйцаВидео

21:05

"Состояние тяжелое": у президента Турции Эрдогана случился инфаркт – СМИ

21:05

Современные западные истребители включены в список нужд Украины - ПентагонВидео

20:46

"Готовы полностью идти и резать фланги": Пригожин забился в истерике из-за контрнаступления ВСУВидео

20:40

Можно ли есть сырое сало: неожиданный ответ просто "убьет наповал"

20:37

Фейковая амуниция: киевлянин обманул военных на 100 тысяч гривен

20:26

Молодая жена Владимира Остапчука получила жесткую травму в Братиславе

20:14

Евровидение-2023: букмекеры резко изменили ставки для УкраиныВидео

20:11

Настоящий обман зрения: с картинкой-головоломкой за 5 секунд справятся лишь единицы

19:34

Богатый папа: Александр Пономарев показал всех своих детей на одном фото

19:12

Зогорелся в воздухе и упал в озеро: в РФ произошло крушение истребителя МиГ-31Видео

18:53

Напоминали пионерские галстуки: в сети вспыхнул скандал из-за нарядов учеников печерской школы

18:52

Как заготовить щавель на зиму: 3 лучших способа

Реклама
18:35

"Крысы уже готовы бежать с корабля": Путина ликвидирует кто-то из его ближайшего окружения - ДикийВидео

18:32

"Мирный план" и война России: Зеленский раскрыл подробности разговора с Си ЦзиньпиномВидео

18:24

"Оно тихонечко идет": в ВСУ рассказали интересные подробности контрнаступленияВидео

18:00

Си Цзиньпин думает о ядерной войнемнение

17:56

В моду вернулась джинсовая юбка необыкновенной красоты, которую можно носить куда угодноФото

17:47

"Будет бунт в армии РФ": Путин окажется в критической ситуации после успехов ВСУ – военныйВидео

17:38

Угроза ракетных ударов по Украине 9 мая: в разведке сделали важное предупреждениеВидео

17:30

Похвалила КНР и набросилась на Украину: Захарова отреагировала на разговор Зеленского с Си ЦзиньпиномВидео

17:24

Не только полный захват Донбасса: у РФ есть несколько задач - АндрусивВидео

16:53

Как выглядит взрослая дочь Тома Круза, от которой он отказался

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Праздники
Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять