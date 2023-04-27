Весь Черноморский флот будет потоплен, непутевые корабли не представляют угрозу - Андрусив

Украина имеет оружие для уничтожения российских кораблей, напомнил Виктор Андрусив.

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Черноморский флот, Виктор Андрусив / УНИАН, Телеграм Виктор Андрусив

Черноморский флот РФ будет потоплен, если его применят, чтобы попытаться остановить контрнаступление ВСУ на юге, уверен бывший советник министра внутренних дел и руководителя Офиса президента, военнослужащий Виктор Андрусив.

В интервью Главреду он назвал две причины, почему Россия не будет задействовать флот.

"Во-первых, надо обратить внимание на состав ЧФ РФ – там были корабли, которым по 90 лет. Уровень боеспособности российского флота очень низкий. Россияне перебросили на баланс Черноморского флота несколько кораблей из других флотов, но после того как мы затопили крейсер "Москва", я не думаю, что эти непутевые корабли представляют угрозу", - пояснил Андрусив.

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Также он подчеркнул, что Украина имеет ракеты для уничтожения российских кораблей.

Кто такой Виктор Андрусив Виктор Андрусив – политический и общественный деятель, заместитель председателя Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас – боец ВСУ, пишет Википедия.

"У нас с апреля прошлого года есть ракеты Harpoon и другое вооружение, которое потопит этот флот в случае любого приближения к нашим берегам. Действия россиян не являются рациональными, но даже если их пробьет пойти на совершенно бессмысленный и суицидальный шаг, весь Черноморский флот будет потоплен", - отметил военнослужащий.

В то же время Андрусив заявил, что очень важно, что пока у России есть Черноморский флот - он выступает фактором определенной угрозы.

"Когда мы его потопим, угрозы в Черном море не будет и мы снова получим возможность возить зерно", - подытожил эксперт.

Смотрите видео интервью Виктора Андрусива Главреду:

Контрнаступление ВСУ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ранее сказал, что решение о переходе ВСУ в контрнаступление будет принято Генштабом в последний момент. По словам чиновника, у Украины есть несколько сценариев для реализации военных операций.

Согласно данным Bloomberg, силы обороны Украины могут перейти в контрнаступление в мае. Один из собеседников американского агентства отметил, что ВСУ могут атаковать сразу на нескольких направлениях. Армия может продвинуться на 30 км на мелитопольском направлении, чтобы установить огневой контроль над так называемым "сухопутным коридором" России в оккупированный Крым.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг полагает, что контрнаступление ВСУ станет успешным. По его словам, войска уже показали свою способность эффективно освобождать территории, когда отбросили оккупантов от Киева, Харькова и Херсона.

Смотрите видео Главреда - Свитан рассказал, как Украина может уничтожить Черноморский флот:

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