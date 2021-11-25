Вирастюк в образе Капитана Америки рассказал, кем на самом деле являются нардепы

Василий Вирастюк предстал в супергеройском образе / JetSetter

Народный депутат от "Слуги народа" Василий Вирастюк, который принял этот, "сан" 15 июня по итогам выборов на Прикарпатье, иронично показался публике в образе супергероя.

Таким образом он хотел доказать, что депутаты не всесильны.

Вирастюк выложил в Facebook смешное фото. Он предстал в маске Капитана Америки.

"Superman, Batman, Mister-A, Spiderman, и т.д. То есть человек, который может и умеет все в этой жизни. Для него нет никаких препятствий нигде и никогда. Одним словом, полубог. Именно таким люди видят нардепа Верховной Рады, а особенно нардепа-мажоритарщика", – написал нардеп.

Также, по его словам, народный депутат действует и работает исключительно в пределах своих полномочий, которые зарнее прописанные законом. Поэтому он не может быть "ни Робин Гудом, ни кем-то еще".

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"Для тех, кто в танке – пост писал с определенной иронией. Опираясь на личные наблюдения за время работы в должности народного депутата ВР", – подчеркнул Вирастюк.

Василий Вирастюк в образе Капитана Америки / facebook.com/vasyl.virastyuk

Напомним, ранее обладатель титула Самый сильный человек мира 2004 года, украинский спортсмен, актер и нардеп от Слуги народа Василий Вирастюк опубликовал свою самую популярную фотографию 2013 года, надпись на которой указывает, что он выступает против русского языка как "второго официального". Противникам такого подхода парламентарий, судя по всему, советует покинуть его страницу в социальной сети.

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