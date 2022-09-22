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Восемь лет непрерывного волонтерства: в "Сніданку з 1+1" рассказали историю Армена Шахарьянца, который, рискуя жизнью, дарит защитникам ощущение дома за сотни километров от него

22 сентября 2022, 14:52

В ежедневной рубрике "Дневники войны" ведущим удалось эксклюзивно пообщаться с волонтером Арменом Шахарьянцем.

Волонтер Армен Шахарьян
Волонтер Армен Шахарьянц / 1+1

Любимая программа украинских телезрителей "Сніданку з 1+1" в эфире телеканала ТЕТ в будни с 7:00 до 10:00 и в выходные – с 8:00 до 10:00 продолжает рассказывать украинцам про оперативные новости в стране и привлекать специалистов различных отраслей.

В ежедневной рубрике "Дневники войны" ведущим удалось эксклюзивно пообщаться с волонтером Арменом Шахарьянцем, который уже девятый год помогает украинской армии.

Его миссия – чтобы военные были сытыми, однако, в молодости он и сам был на поле боя, из которых 3,5 года - участие в войне в Афганистане. Во время военных действий Армен встретил свою жену и переехал в Украину, в город Яготин, где проживает уже 30 лет. С 2014 года мужчина начал возить помощь военным на фронт.

Говорит, что начинал свою деятельность с объявлений, где отмечал, по какому адресу состоится сбор и что именно нужно нашим ребятам. Такие сообщения он печатал в газетах, а также тысячами вставлял в двери гражданских. Уже много лет волонтер дарит нашим военным ощущение дома за сотни километров от него.

Восемь лет непрерывного волонтерства: в 'Сніданку з 1+1' рассказали историю Армена Шахарьянца, который, рискуя жизнью, дарит защитникам ощущение дома за сотни километров от него

"Вот я везу пирожки ребятам и представил, чтобы кто-то мне в свое время передал пирожочек из дома в Афганистан. Это звучит как чудо! Приехал к нашим ребятам, одного из воинов спрашивают побратимы: "Иван, а что ты ешь?". А он отвечает: "Домом пахнет". Понимаете? Ему нужен не пирожок, а запах дома, дома - мама. Вот это дорогого стоит. Мы кормим не желудок, а души солдат", - откровенно рассказал Армен.

С собой в горячие точки 66-летний волонтер намеренно никого не берет.

Говорит, что это слишком опасно, и поделился одной из историй, которая заставила его нервничать: "Несколько поездок спустя я попал между Бахмутом и позициями ребят в "мертвую зону".

Я на большой скорости выехал оттуда, меня спасла посадка. Однако взрыв был настолько мощным, что я на 5-10 минут полностью потерял слух и не слышал звука мотора".

Ведущие "Сніданку з 1+1" поинтересовались, имел ли Армен за восьмилетнее время активного волонтерства отпуск, на что тот дал необычный ответ.

"В 2016 году мои друзья-волонтеры неожиданно оплатили домик в Верховине на неделю. Отправили меня туда, но я уехал здоровым, а вот вернулся больным. Мне запрещено отдыхать. Как только у меня появляется свободное время – я болею", - прокомментировал волонтер.

Полномасштабное вторжение россии Армен встретил в поездке с фронта. Он остановился заночевать в Славянске и проснулся от звуков взрывов. Узнав о событиях, волонтер решил вернуться в Киев и, выбирая дорогу, чудом не поехал по Харьковской окружной дороге.

"Возле Изюма меня как будто что-то остановило ... решил поехать через Полтаву. Оказалось, что я был прав, потому что просто бы уперся в русские танки. Меня что-то спасло. Приехав в Киев, все закрутилось так, что я даже не помню, спал ли я потом", - отметил Армен.

Относительно того, за что лично волонтер переживает в своих поездках, он отметил: главное, чтобы не сломалось авто, ведь он этого зависит не только его жизнь, но и работа и пользу от нее. За восемь лет волонтерства Армен говорит, что встречает невероятно количество неравнодушных украинцев. Много кто узнает его, оказывает финансовую помощь и просит остаться анонимом, не требуя благодарности.

Кроме того, от коллег-волонтеров Армен получил прозвище "отец", поскольку всегда требует, чтобы они были тепло одеты, накормлены, ведь если будут в порядке - смогут максимально помочь Украине и нашим военным. На днях Армен будет праздновать 30-летие жизни в Украине. Говорит, что вероятнее всего, будет встречать юбилей на фронте, поскольку планирует новую поездку к ребятам.

В прямом эфире "Сніданку з 1+1" Константин Грубич сделал отважный шаг и попросил волонтера взять его с собой в одну из поездок, чтобы заснять его волонтерскую работу. Шахарьянц заметил, что у него очень редко бывает свободное место в рабочем бусе, однако если оно будет – он обязательно подумает над предложением телеведущего.

Напоминаем, ежедневно на зрителей "Завтрака с 1+1" ожидают оперативные новости, советы от профильных специалистов, включение звезд и украинцев, которые делают все ради победы Украины.

Не пропустите ежедневно проект с 07:00 до 10:00, а в выходные – с 8:00 до 10:00 на телеканале ТЕТ, а также на YouTube. Также посмотреть проект можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.

Восемь лет непрерывного волонтерства: в 'Сніданку з 1+1' рассказали историю Армена Шахарьянца, который, рискуя жизнью, дарит защитникам ощущение дома за сотни километров от него
Восемь лет непрерывного волонтерства: в 'Сніданку з 1+1' рассказали историю Армена Шахарьянца, который, рискуя жизнью, дарит защитникам ощущение дома за сотни километров от него

Сніданок з 1+1
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