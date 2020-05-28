Попросил прощения и попрощался: в Полтаве застрелился чиновник

Виталий Беднина покончил жизнь самоубийством / facebook.com/poltoencum

В среду, 27 мая, стало известно о гибели 56-летнего директора Полтавского областного эколого-натуралистического центра Виталия Беднины. Чиновник застрелился в своем автомобиле Hyundai Santa Fe. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

По информации правоохранительных органов, трагический инцидент произошел около 20:00 на улице Ивана Мазепы. По сведениям местной прессы, Беднина совершил выстрел себе в рот из мелкокалиберной винтовки.

Перед суицидом мужчина решил оставить предсмертную записку, где указал пароли к своим картам в банковских учреждениях, попрощался и попросил прощения.

Что стало причиной самоубийства мужчины, на данный момент не сообщается.

Виталий Беднина был главой Полтавского областного эколого-натуралистического центра в течение 26 лет. У погибшего было 30 лет педагогического стажа. Также Беднина был главой полтавского отделения Международной ассоциации внешкольного образования. В прошлом году стал лауреатом ежегодной премии Верховной Рады Украины.

Ранее политический эксперт Андрей Головачев заявил, что Украину захлестнула волна самоубийств. По его мнению, украинцев наталкивает на такие действия разочарование жизнью и отсутствие перспектив.