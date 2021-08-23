Визит Меркель в Киев: ухудшатся ли отношения с Германией и какая судьба у СП-2

Эксперт оценил визит Меркель в Украину / Getty

Визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Киев подтвердил то, что она продолжает интересоваться и с заботой относиться к Украине, заявил старший эксперт программы европейских, региональных и российских исследований Украинского института будущего, сотрудник Стокгольмского центра восточноевропейских студий Умланд Андреас в комментарии для Главреда.

Также эксперт считает, что Меркель постарается передать украинское портфолио следующему канцлеру, так как в Германии Украина остается важной темой внешней политики.

"Не думаю, что в будущем Украину будет ждать ухудшение отношений с Берлином, во многом из-за уже существующих болевых точек – прежде всего, газопроводов Северный поток-1 и Северный поток-2. Эта проблема существует уже более 15 лет. Во всяком случае, с немецкой стороны предпосылок для этого нет, хотя трения между Киевом и Берлином остаются", - отметил Умланд Андреас.

В то же время он считает, что Украина со своей стороны также вряд ли пойдет на ухудшение отношений, потому на данный момент разговоры о возможном разладе выглядят как спекуляция.

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"Даже в случае, если бы новым канцлером стал социал-демократ, позиции которых сейчас заметно улучшились в соцопросах, вряд ли это может стать причиной кардинального изменения немецкой внешней политики и, уж тем более, для существенного ухудшения отношений между Украиной и Германией", - отметил эксперт.

Кроме этого Умланд Андреас указал на то, что многое будет зависеть о того, удастся ли запустить в эксплуатацию Северный поток-2 или нет. Если это произойдет – то какой будет компенсация и те дополнительные меры, которые предусмотрены соглашением между Меркель и Байденом касаемо СП-2.

"Лично я сомневаюсь, что запуск в эксплуатацию произойдет скоро, поскольку есть целый ряд политических и юридических вопросов. Потому что в США, куда вскоре планирует отправиться украинский президент, в свою очередь, ситуация разношерстная – в частности, в американском парламенте, в том числе, и в демократической партии есть много критиков совместной декларации Байдена и Меркель относительно СП-2, которые выступают за реализацию как ранее принятых, так и введения новых санкций против газопровода", - сказал экперт-международник.

"Потому будущий визит Зеленского в Вашингтон в данном случае куда более интересен, чем визит Меркель в Киев. Ведь в нем изначально не было большого простора для компромиссов или новых решений", - подытожил Умланд Андреас.

Визит Меркель в Киев

Ранее Главред писал о том, что в воскресенье, 22 августа, канцлер Федеративной республики Германия Ангела Меркель прибыла с визитом в Украину.

Она провела переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Глава государства поприветствовал гостью на крыльце дворца. Состоялось представление делегаций.

"После переговоров Зеленского и Меркель в формате тет-а-тет предусмотрена встреча с представителями средств массовой информации и продолжение переговоров в расширенном формате", - сказано в сообщении пресс-службы.