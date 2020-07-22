На Банковой объяснили, почему Зеленский позвонил луцкому террористу

Владимир Зеленский / УНИАН

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель рассказала о причинах, побудивших Владимира Зеленского связаться с террористом, который захватил заложников в Луцке.

Как подчеркнула она в интервью Радио Свобода, консультации со спецслужбами начались с самого начала, а во время приема президента Швейцарии происходили постоянные перерывы для того, чтобы уточнять, как развивается ситуация.

"Для него (Зеленского, - ред.) очень важно понять, чего хочет этот человек, каков его психологический портрет. Вся стратегия была направлена на то, чтобы спасти жизни людей", - отметила она.

Мендель рассказала, что президент изучал требования террориста, а также взвешивал вероятные последствия записи своего видео.

"Когда вечером было принято решение сделать эту запись, то Владимир Александрович принял это решение сам. И это была договоренность. Хотела бы подчеркнуть, что в этой договоренности террорист должен был сделать первый шаг - отпустить трех человек", - добавила Мендель.

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На вопрос, готовы ли в Офисе Президента, что в дальнейшем другие злоумышленники могут что-то требовать подобным образом, Мендель ответила: "В данном случае рассчитывалась стратегия. Будем надеяться, что такие ситуации не будут повторяться. Но эти риски все учитывали, и я бы не хотела выступать человеком, который гадает на кофейной гуще, давайте рассматривать каждую ситуацию отдельно".

Напомним, во вторник, 21 июля, мужчина в Луцке захватил в заложники 20 пассажиров автобуса.

Террорист Максим Кривош выдвигал ряд требований к украинским политикам, чиновникам и представителям крупного бизнеса. По его словам, они должны были признать себя "террористами в законе".

Позже президент Владимир Зеленский в ответ на одно из его требований записал видеообращение, в котором попросил посмотреть фильм, на чем настаивал террорист.