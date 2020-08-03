В ОП назвали главное отличие Зеленского от остальных президентов

Зеленский не боится задавать вопросы/ УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский отличается от своих предшественников тем, что он "не боится принимать решения и задавать вопросы".

Об этом заявил политтехнолог, антикризисный советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью изданию Страна.

По его словам, некоторые бывшие руководители государства "вели себя так, будто они все знают".

"Зеленский не боится признать, что чего-то не знает. Но когда он задаст первый простой вопрос, потом он задаст тебе уже более профессиональный вопрос, потом еще и еще. И когда все уже будут молчать и менжеваться, опасаясь принять решение, он скажет: я принимаю решение. Даст логичное объяснение", – рассказал сотрудник ОПУ.

Читайте также"Феерический идиотизм": в ОП резко ответили на слухи о беременности МендельПо словам Подоляка, так проиходит не только на встречах, которые касаются кризисов, но и на всех встречах, на которых он присутствовал.

Политтехнолог также подчеркнул, что у Зеленского "хорошая менеджерская составляющая".

Как сообщал Главред, у Зеленского назвали истинную причину переезда президента на госдачу. В ОП признались, что в доме президента невозможно было организовать должную охрану.