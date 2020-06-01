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Скандал вокруг "пленок Байдена": Зеленский сделал громкое заявление

1 июня 2020, 15:38

Президент опроверг свою причастность к появлению записей.

Зеленский
Владимир Зеленский / УНИАН

Президент Владимир Зеленский прокомментировал скандал с появлением записей разговоров между пятым президентом Украины Петром Порошенко и экс-вице-президентом США Джо Байденом.

В интервью британскому The Telegraph по Skype глава государсвта призвал, чтобы Украину не втягивали в президентскую кампанию в США, и опроверг свою причастность к появлению записей разговоров.

"Зачем нужно снова втягивать в это Украину? Сейчас мы наслаждаемся двухпартийной поддержкой в США, как в Конгрессе, так и в Сенате. У нас есть поддержка президента (Дональда Трампа, – ред.). Эти записи не являются чем-то приоритетным", - сказал он.

Президент подчеркнул, что Украина не хочет влиять на внутриполитическую или внешнеполитическую ситуацию в любой стране, или на процесс выборов в любой стране. "Мы – независимое государство. Соединенные Штаты Америки – независимая страна", - указал он.

Кроме того, он также отметил, что не имел представления о предполагаемом разговоре между Порошенко и Байденом, и он не будет предвосхищать расследование по этим записям.

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"Послушайте, я ничего не знаю о деталях этого соглашения (между Порошенко и Байденом – ИФ). И было ли это соглашение достигнуто или отвергнуто, и существовало ли вообще это соглашение. Меня интересует только то, как можно было подслушать, записать на пленку офис президента Украины", - добавил Зеленский.

Напомним, 9 мая внефракционный парламентарий Андрей Деркач в ходе своей пресс-конференции обнародовал аудиозаписи, на которых люди, чьи голоса похожи на голоса пятого президента Петра Порошенко, бывшего вице-премьера США Джо Байдена и экс-главы Госдепа Джона Керри, обсуждают внутриполитические вопросы Украины. Из этих разговоров следует, что американские политики вмешивались в дела Украины и просили Порошенко уволить генпрокурора Шокина.

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