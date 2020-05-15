Внучка Муссолини, россиянин из Монако и IT-компании: кого "помиловал" Зеленский

Зеленский выпустил из-под санкций внучку Муссолини / Фото president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 14 мая подписал указ №184, которым ввел в действие решение СНБО о продлении и внесении санкций в отношении физических и юридических лиц. Из санкционного списка исключили внучку Муссолини Алессандру Муссолини, российского бизнесмена Алексея Федорычева и ряд IT-компаний.

Внучка Муссолини была под украинскими санкциями с марта прошлого года. Она посещала оккупированные районы Донецкой и Луганской областей, а также принимала участие в так называемых "выборах" в "Л/ДНР" в качестве наблюдателя. Теперь ей разрешен въезд в Украину, а ее активы больше не заблокированы.

Также из санкционного списка исключен российский бизнесмен Алексей Федорычев – один из совладельцев терминалов ТИС-Минудобрения и ТИС-Зерно, которые были под санкциями с 2019 года. Отныне Федорычеву разрешено в полной мере распоряжаться своими активами на территории Украины, выводить капитал за рубеж и посещать страну. Сам агробизнесмен проживает в Монако, в украинском бизнесе – с 1993 года.

Во время пандемии коронавирусной инфекции его предприятия перечислили в Национальный фонд борьбы с COVID-19 в общей сумме более 50 миллионов гривен.

Помимо этого из украинского списка исключены компании, сфера деятельности которых связана напрямую с IT. Это ГИСИНФО, Сапран Украина, а также 9 предприятий группы Парус, которые были включены в санкционные списки решением СНБО и пятого президента Петра Порошенко 3 года назад.

Напомним, ранее Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о продлении запрета работы российских социальных сетей на территории Украины.