Во Львове власти опубликовали видео с картой Украины без Крыма

Во Львове допустили ошибку с картой Крыма / УНИАН

Во Львове городской совет 22 декабря опубликовал четыре ролика с картой Украины без Крыма на одном из своих официальных YouTube-каналов.

Как сообщает издание Zaxid.net, ошибку заметили, на следующий день после публикации видео удалили и решили переделывать.

Уточняется, что ролики сделала общественная организация "Родители в действии" "как небольшой курс для старшеклассников о работе мэрии, депутатов и чиновников во Львове". Глава данной организации, бывший депутат Львовского горсовета Юлия Гвоздович рассказала, что видео уже переделывают, так как сначала "не обратили внимания" на карту без аннексированного Россией полуострова.

Читайте такжеВ Крыму обратились к Киеву из-за продажи винзавода "Массандра""Проект делали родители, пластуны (члены скаутской организации "Пласт". — Ред.) на волонтерских началах, по ночам, желая только лучшего детям города, чтобы они были общественно сознательными. Без злых намерений все пропустили," — сказала Гвоздович.

Куратор проекта подчеркнула, что "Крым — это Украина!"

Отметим, на 24-й секунде каждого из четырех роликов появлялась карта Украины без Крыма.

/ Фото: скриншот из видео