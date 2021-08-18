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Во Львове жилец чуть не откусил нос главе ОСМД: суд вынес приговор

18 августа 2021, 07:53
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Два года в кухне и ванной заливало потолок и стены. В ОСМД причину течи до того не искали, а вот после покусанного носа — сразу нашли.

Завершился судебный процесс в деле о покусанном носе / скриншот ТСН

Суд Львова принял решение в необычном деле. Там 39-летний мужчина укусил за нос главу Объединения совладельцев многоквартирного дома (ОСМД), который долгое время не соглашался искать течь, из-за которой заливало квартиру нападавшего.

"Суд гражданский иск потерпевшего удовлетворил частично, взыскал в пользу потерпевшего 75 тысяч имущественного ущерба и 25 тысяч морального вреда", — озвучил решение спикер-судья Железнодорожного районного суда Дмитрий Боровков, передает ТСН.

Драка между жильцом дома Виталием и главой ОСМД Михаилом попала на видео. На кадрах, снятых в апреле, видно, что один мужчина хватает зубами за нос другого, оба падают на землю. Челюсть обидчика удалось отцепить помощнику председателя. Но нападающий не сдался и укусил потерпевшего еще и за за палец.

Михаил рассказал, что покусали его из-за затопленной квартиры. Жилец пришел навеселе и начал ругаться. Мол, его квартиру заливают сверху, а ОСМД ничего не делает. Разговор перерос в потасовку, на помощь председатель позвал коллегу. Вдвоем пытались выпихнуть мужчину за дверь, но тот накинулся на него и укусил.

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Сам Виталий признался, что покусал председателя. По его словам, на такой отчаянный шаг он пошел от безысходности. Два года в кухне и ванной заливало потолок и стены, при этом у соседей сверху сухо. В ОСМД причину течи до того не искали, а вот после покусанного носа — сразу нашли.

Сейчас покусанный глава готовится к ринопластике, а Михаил — к апелляции. По его словам, платить деньги за чужой нос он не собирается.

Как сообщал Главред, в июне в Верховной Раде подрались депутат от Слуги народа Николай Тищенко и парламентарий от фракции Оппозиционная платформа – За жизнь Илья Кива. Во время потасовки Тищенко укусил Киву зубами за воротник рубашки. Драка произошла в ходе массовой потасовки на заседании парламента, которая случилась после слов нардепа от СН Никиты Потураева, предложившего "расстрелять" ОПЗЖ.

новости Львова нос суд
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