Водителям дали важные рекомендации на время гололеда

Водителям дали рекомендации во время гололёда / 1zoom.ru

В МВД напомнили водителям о гололедице на дорогах и предоставили важные рекомендации.

Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ведомства.

"Днем в западных (кроме Закарпатья), центральных, восточных и в северных областях гололед (I уровень опасности, желтый). В Киеве и Киевской области днем 12 декабря гололед, на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Водителей призвали соблюдать правила безопасного вождения, чтобы избежать трагедий на дорогах:

выдерживайте дистанцию ​​между автомобилями;

паркуйте авто так, чтобы не мешать снегоуборочной технике;

передвигайтесь скользкой дорогой на минимальной скорости;

во время езды не совершайте резких маневров;

приближаясь к пешеходным переходам, снижайте скорость;

учитывайте предупреждения соответствующих служб.

Также в МВД предупредили о возможных нарушениях в движении транспорта из-за непогоды.

Гололед в Киеве - о чем сообщалось ранее.