Водителям дали важные рекомендации на время гололеда

Водителей призвали быть бдительными и соблюдать правила безопасности.
В МВД напомнили водителям о гололедице на дорогах и предоставили важные рекомендации.
Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ведомства.
"Днем в западных (кроме Закарпатья), центральных, восточных и в северных областях гололед (I уровень опасности, желтый). В Киеве и Киевской области днем 12 декабря гололед, на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Водителей призвали соблюдать правила безопасного вождения, чтобы избежать трагедий на дорогах:
- выдерживайте дистанцию между автомобилями;
- паркуйте авто так, чтобы не мешать снегоуборочной технике;
- передвигайтесь скользкой дорогой на минимальной скорости;
- во время езды не совершайте резких маневров;
- приближаясь к пешеходным переходам, снижайте скорость;
- учитывайте предупреждения соответствующих служб.
Также в МВД предупредили о возможных нарушениях в движении транспорта из-за непогоды.
Гололед в Киеве - о чем сообщалось ранее.
- Вечером 10 декабря в Киеве был сильный дождь. Из-за низкой температуры вода на дорогах и тротуарах сразу превратилась в лед.
- Из-за гололеда в столице наблюдалось увеличение количества ДТП.
- По данным на утро пятницы в травмпункты попали 163 человека.
Автор: Екатерина Трохимчук