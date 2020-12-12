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Водителям дали важные рекомендации на время гололеда

12 декабря 2020, 18:27
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Водителей призвали быть бдительными и соблюдать правила безопасности.

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Водителям дали рекомендации во время гололёда / 1zoom.ru

В МВД напомнили водителям о гололедице на дорогах и предоставили важные рекомендации.

Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ведомства.

"Днем в западных (кроме Закарпатья), центральных, восточных и в северных областях гололед (I уровень опасности, желтый). В Киеве и Киевской области днем 12 декабря гололед, на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Водителей призвали соблюдать правила безопасного вождения, чтобы избежать трагедий на дорогах:

  • выдерживайте дистанцию ​​между автомобилями;
  • паркуйте авто так, чтобы не мешать снегоуборочной технике;
  • передвигайтесь скользкой дорогой на минимальной скорости;
  • во время езды не совершайте резких маневров;
  • приближаясь к пешеходным переходам, снижайте скорость;
  • учитывайте предупреждения соответствующих служб.

Также в МВД предупредили о возможных нарушениях в движении транспорта из-за непогоды.

Гололед в Киеве - о чем сообщалось ранее.

  • Вечером 10 декабря в Киеве был сильный дождь. Из-за низкой температуры вода на дорогах и тротуарах сразу превратилась в лед.
  • Из-за гололеда в столице наблюдалось увеличение количества ДТП.
  • По данным на утро пятницы в травмпункты попали 163 человека.

МВД гололед водительское удостоверение
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