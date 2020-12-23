Водный коллапс в Крыму: стало известно, почему не сможет помочь даже Украина

Самопровозглашенные "власти" аннексированного Крыма считают, что вопрос решит президент РФ Владимир Путин.
По причине засухи и обмеления в Симферополе и Ялте питьевая вода уже подается по специальному утреннему и вечернему графику. Даже если бы россиянам теоретически удалось договориться с Украиной о поставках воды в аннексированный полуостров, это вряд ли можно реализовать – Крым не готов с технической точки зрения.
Об этом рассказал "глава Госсовета Крыма" Владимир Константинов во вторник, 22 декабря, в своем комментарии российским журналистам, сообщает информагентство ТАСС.
Издание отмечает, что воду по графику уже подают в Симферополе и Ялте, а после Нового года в таком же режиме будет жить и Алушта. В Севастополе и вовсе осталось воды максимум на три месяца.
Аннексированный Крым не готов получать воду по Северо-Крымскому каналу от Украины, так как сейчас нет такой технической возможности.Читайте такжеНазвано условие возобновления Украиной поставок воды в Крым
"Если даже предположить, что это (подача воды с территории Украины) возможно, то мы не готовы. Нужно строить опять новые водоводы, новые станции приема. Это колоссальные средства", - утверждает Константинов.
При этом он считает, что у России есть план по восстановлению водоснабжения в оккупированном Крыму, а Путин знает, как решить проблему.
"У нас есть свой план, он непростой, президент России уделяет внимание решению проблем с водой в Крыму, знает в деталях все проблемы. Так что все будет решено", - подчеркнул Константинов.
Проблемы с водой в Крыму
- Захватившие украинский полуостров россияне и так называемые "власти" не могут разрешить проблему водного кризиса в Крыму. Специалисты полагают, что выходом может стать процедура опреснения воды, однако россияне не хотят перебрасывать воду из Краснодарского края или Ростова.
- Еще осенью жителям Крыма стали подавать воду по графику с целью экономии водного ресурса.
- В октябре у президента Владимира Зеленского заявили, что по данным Офиса главы государства на осень, воды для нужд населения на полуострове достаточно.
- В начале декабря "экс-прокурор Крыма" Наталья Поклонская рассказала, что на полуострове из кранов течет "вонючая и ржавая вода".