Водный коллапс в Крыму: стало известно, почему не сможет помочь даже Украина

В Севастополе осталось воды максимум на три месяца / УНИАН

По причине засухи и обмеления в Симферополе и Ялте питьевая вода уже подается по специальному утреннему и вечернему графику. Даже если бы россиянам теоретически удалось договориться с Украиной о поставках воды в аннексированный полуостров, это вряд ли можно реализовать – Крым не готов с технической точки зрения.

Об этом рассказал "глава Госсовета Крыма" Владимир Константинов во вторник, 22 декабря, в своем комментарии российским журналистам, сообщает информагентство ТАСС.

Издание отмечает, что воду по графику уже подают в Симферополе и Ялте, а после Нового года в таком же режиме будет жить и Алушта. В Севастополе и вовсе осталось воды максимум на три месяца.

Аннексированный Крым не готов получать воду по Северо-Крымскому каналу от Украины, так как сейчас нет такой технической возможности.Читайте такжеНазвано условие возобновления Украиной поставок воды в Крым

"Если даже предположить, что это (подача воды с территории Украины) возможно, то мы не готовы. Нужно строить опять новые водоводы, новые станции приема. Это колоссальные средства", - утверждает Константинов.

При этом он считает, что у России есть план по восстановлению водоснабжения в оккупированном Крыму, а Путин знает, как решить проблему.

"У нас есть свой план, он непростой, президент России уделяет внимание решению проблем с водой в Крыму, знает в деталях все проблемы. Так что все будет решено", - подчеркнул Константинов.

Проблемы с водой в Крыму