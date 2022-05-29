Военные РФ хотят уехать из Украины: в конце мая истекает срок на проведение "спецоперации"

Российское командование пытается надавить на солдат тем, что им испортят характеристику в личном деле.
Российские контрактники уже не могут дождаться конца мая, чтобы сбежать от войны в Украине. Один такой рашист рассказал в телефонном разговоре о том, как их агитирует командование и чем угрожает. Перехваченный разговор опубликовала СБУ.
По словам российского солдата известно, что именно в конце мая истекает определенный законодательством 90-дневный срок на проведение "спецоперации". Таким образом, законно вернуться в РФ смогут те, кого отправили на войну в феврале.
"Сказали, замены не будет никакой. Никто нас менять не хочет, все отказываются сюда ехать. Думаю, наверное, сейчас досижу, три месяца как стукнет, на... надо выбираться... Буду искать что-то на гражданке", - сказал русский солдат.
Он добавил, что командование пытается хоть как-то удержать солдат на войне и прибегает к угрозам и манипуляциям.
"Приезжают, агитируют там, какими только способами: "Младшие классы пишут вам письма. Если вы уедете, кто здесь останется". Пугают, что характеристику испортят в личном деле, но это еще ни одного не остановило", - добавил оккупант.
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Напомним, российские офицеры начали открыто говорить личному составу о том, что Кремль не планирует проводить ротации и отпускать кого-то с войны в Украине. Они готовят военных к тому, что воевать придется до конца. То есть шансов на спасение у них почти нет.
Как сообщали в Генштабе, украинские военные мастерски ликвидировали по меньшей мере 30 150 оккупантов.
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