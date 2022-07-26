Военный аналитик назвал ключевую целью для ВСУ при освобождении Херсонщины

ВСУ бьют по мосту через Днепр в Херсоне / Михаил Подоляк

Для успешного освобождения Херсонской области от российских оккупантов украинские защитники должны заняться перерезанием железнодорожных путей, выполняющих главную роль в военной логистике Кремля.

Как пишет известный военный аналитик Том Купер, при оккупации территории Украины россияне держатся вдоль железнодорожных путей.

Это объясняется достаточно просто, ведь железная дорога позволяет оккупантам перевозить значительные объемы военных грузов, с чем не справится автотранспорт, пишет он.

Аналитик утверждает, что ВСУ должны сосредоточиться на уничтожении железнодорожного моста в Херсоне, однако его ликвидировать крайне проблематично из-за особенностей конструкции.

"Разрушить такие консольные мосты, как этот, чрезвычайно трудно. Да, даже с помощью "высокоточных" боеприпасов, потому что они имеют тенденцию "пролетать сквозь конструкцию", не нанося ей никакого вреда", – пишет он.

Вместе с тем Купер добавляет, что даже уничтожив железнодорожные и автомобильные пути поставки вооружения, быстро освободить регион не удастся. Это требует времени и усилий. Он отмечает, что у россиян есть большие ресурсы для того, чтобы восстанавливать за несколько дней ликвидированные мосты, склады боеприпасов и штабы.

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Напомним, на Херсонском направлении бойцы Вооруженных сил Украины продолжают продвигаться, заявила начальник пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

По словам советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича, в захваченной Россией Херсонской области находится около 12-15 тысяч вражеских военных. Россияне будут сдаваться в плен силам обороны Украины еще до того, как ВСУ перейдут к контрнаступательной операции. Украинская армия уже атакует объекты оккупантов с помощью РСЗО HIMARS.

Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко ранее заявил, что Украина освободит оккупированные территории на юге Украины, в том числе и аннексированный еще в 2014 году Крым.

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