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Военный эксперт пояснил, почему не стоит переоценивать Кадырова и Пригожина

Дмитрий Видоменко
3 июня 2023, 01:35
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Как говорит военный эксперт Евгений Дикий, основная цель для борьбы украинцев - 400 тысяч русских оккупантов на землях Украины.
Дикий, Кадыров
Евгений Дикий пояснил, что украинцам не стоит переоценивать Кадырова и Пригожина / коллаж Главред, фото УНИАН

Украинцам не стоит переоценивать значимость путинского холуя Евгения Пригожина и чеченского диктатора Рамзана Кадырова. Об этом в ходе чата на Главреде сказал политический и военный эксперт, экс-командир взвода батальона "Айдар", директором Национального антарктического научного центра Евгением Диким.

"Это снова то же самое. Прекратите вы их обсуждать! Займитесь делом! Пусть они сами решают, кто кому заноза в каком месте. Для нас заноза – 400 тысяч врагов на нашей земле. Всю эту занозу надо вырвать. А кто из них "вагнеры", кто из них "кадырки" (или, как их называют наши ребята на фронте, "овцелюбы"), кто из них просто "мобики", а кто профессиональные контрактники – все это "по барабану". Это все вражеская сила, которую нужно ликвидировать", ‒ сказал он.

Кто такой Евгений Дикий

Евгений Александрович Дикий - украинский ученый, военный, публицист. Кандидат биологических наук, участник войны на востоке Украины, в 2014 году – командир 2-й роты 24-го батальона территориальной обороны "Айдар". С февраля 2018 возглавляет Национальный антарктический научный центр, пишет Википедия.

Смотрите на видео интервью Евгения Дикого Главреду:

Выход ЧВК "Вагнер" из Бахмута

Во время обороны Бахмута Вооруженные силы Украины нанесли непоправимые потери боевикам из частной военной компании "Вагнер", хотя украинские защитники не имели численного преимущества на этом направлении. Впоследствии группировка оккупантов в Бахмуте будет разбита до конца. Об этом 21 мая заявил спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

25 мая главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что начался вывод его наемников из Бахмута Донецкой области. По его словам, до 1 июня подразделения выйдут из города в тыловые районы.

20 мая основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что его наемники якобы полностью захватили Бахмут. Потом он внезапно заговорил о выводе "вагнеровцев" из города.

По его словам, после выхода "вагнеровцев" из Бахмута их позиции займут российские солдаты, подчиненные Министерству обороны страны-агрессора.

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