Военный эксперт пояснил, почему русская армия исчерпала свой потенциал

Русские оккупанты, говорит Олег Жданов, переходят к стратегической обороне, поскольку практически полностью исчерпали свой военный потенциал.

Олег Жданов / фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Согласно обстановке, которая сложилась на фронте сейчас, армия русских агрессоров начала переходить в стратегическую оборону. Об этом в интервью Главреду сказал полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов.

"Исходя из обстановки на фронте, которую мы видим сегодня, действительно можно сделать вывод, что Россия переходит к стратегической обороне. Россияне еще будут проводить атакующие действия, возможно, не один месяц и не на одном участке фронта", ‒ сказал он.

Как считает Жданов, русские оккупанты переходят к стратегической обороне, поскольку практически полностью исчерпали свой военный потенциал.

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"Но никаких прорывных наступлений от российской армии ждать уже не приходится, поскольку она уже исчерпала свой военный потенциал. Заявления о том, что завтра они якобы получат 1600 танков или соберут, дескать, 100 самолетов, это все сказки. Им бы завести пару сотен танков, которые снимаются с хранения. В общем, российские войска переходят к стратегической обороне. Вряд ли мы увидим в Украине их какую-либо оперативную группировку, которая способна решать хотя бы оперативные, не говоря уже о стратегических задачах", ‒ сказал он.

Война России против Украины

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США в Белом доме Джон Кирби ранее заявил, что оккупанты России в скором времени могут пойти в новое наступление.

Враг может атаковать на нескольких направлениях. Он подчеркнул, что следующие недели на войне станут критическими.

В разведке Минобороны Великобритании заявили, что темпы наступления вражеских военных подразделений России под Бахмутом Донецкой области снижаются. Впрочем, ситуация для ВСУ остается сложной. Есть угроза окружения группировки украинских войск с севера и юга города.

Аналитики американского Института изучения войны считают, что оккупанты РФ перебрасывают свои войска на разные участки фронта. Не исключена попытка оккупантов перейти в наступление на новых направлениях. Темпы атак под Бахмутом снижаются, но захватчики пытаются усилиться в направлении Авдеевке с целью окружения города.

Контрнаступление ВСУ: