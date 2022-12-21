По словам военного эксперта Сергея Кузана, Кремль точно будет продолжать добиваться определенного формата перемирия.

Военный эксперт спрогнозировал, велика ли вероятность нового наступления РФ на Киев / коллаж фото https://ua.depositphotos.com и УНИАН

Новая попытка масштабного наступления на Киев есть в планах русских оккупантов, поскольку цель у них - полное уничтожение Украины как государства. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал руководитель Украинского центра безопасности и сотрудничества, советник Минобороны Сергей Кузан.

"Я точно знаю, что россияне имеют такой план. Он является логическим продолжением той большой стратегии, которую Кремль пытается воплотить еще с 2014 года. Ее цель - свержение демократически избранной власти в Украине. Инструмент достижения этой цели - это гибридная война, которая предусматривает применение и политических, и экономических, и информационных рычагов влияния, а также военные операции. Россияне стремятся ликвидировать украинскую государственность и уничтожить украинский народ", − рассказал он.

По словам Кузана, Кремль точно будет продолжать добиваться определенного формата перемирия – для того, чтобы хотя бы ненадолго прекратить боевые действия.

"Однако не следует вводить себя в заблуждение: они это делают только для того, чтобы выиграть больше времени, подготовить мобилизованных, провести с ними боевое слаживание и обеспечить их техникой. В то же время, в России нет свободной техники, которая просто где-то стояла, и которой можно было бы обеспечить новые подразделения. Для этого следует провести длительную процедуру расконсервирования, провести ремонтные работы и только после этого эта техника сможет по крайней мере сдвинуться с места", − подытожил эксперт.

Кто такой Сергей Кузан Военный эксперт, глава Украинского центра безопасности и сотрудничества

Вероятность вступления Беларуси в войну

Напомним, командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев прокомментировал информацию о планируемом визите президента Российской Федерации Владимира Путина в Беларусь.

Он уверен, что российский диктатор едет на встречу с самопровозглашенным главой Беларуси Александром Лукашенко для более широкого привлечения белорусской армии в войне против Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал публикации о том, что РФ намерена втянуть Беларусь в войну с Украиной.

Он назвал "глупыми и безосновательными выдумками" публикации о том, что Путин едет в Минск принуждать Беларусь к участию в войне против Украины.

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