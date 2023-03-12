Военный эксперт указал на четыре самых слабых звена русской армии

Российская оккупационная армия имеет четыре слабых звена, самым существенным из которых является низкая мотивация солдат, заявил Владислав Селезнев.

В русской армии есть четыре слабых звена: оценка эксперта / 93-я ОМБр Холодный Яр

Армия русских агрессоров имеют как минимум четыре слабых звена. Такое мнение в эксклюзивном интервью порталу "Oбозреватель" высказал военный эксперт Владислав Селезнев.

"Самое значимое слабое звено – мотивация. До сих пор высшим военно-политическим руководством России не определена четкая причина: что именно делают путинские солдаты в Украине, ради чего они погибают в таких огромных количествах", – подчеркнул он.

Далее, Селезнев напомнил о том, что разведки стран-союзников Украины на Западе называют цифру более 200 тысяч погибших в войне против Украины русских оккупантов. А украинский Генштаб сообщает о 155 тысячах.

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"Очевидно, что на фоне таких потерь отсутствие мотивации – главный фактор, который влияет на боевую готовность путинской армии", – заметил эксперт.

Второе слабое звено армии оккупанта, считает Селезнев, военная логистика. Как говорит он, в большой мере она затруднена из-за эффективной работы украинских артиллеристов, которые "вынуждают российских артиллеристов держать боеприпасы как можно дальше от линии фронта".

Третье слабое звено, утверждает Селезнев, постепенное выбивание наиболее современной военной техники врага.

"Та техника, которая находится на хранении, требует восстановительных работ и по техническим характеристикам слабее, нежели те образцы вооружений и техники, с которыми в феврале минувшего года путинская профессиональная армия начинала полномасштабное вторжение", – подытожил он.

И, в конце концов, четвертое слабое звено, говорит Селезнев, это уничтожение в боях с ВСУ элитных подразделений путинской армии.

"Уничтожаются российские десантники, морские пехотинцы, то есть соль, элитарные части и подразделения путинской армии. Их место занимают "ч*обики" с минимальным уровнем подготовки, мотивации и обеспеченности", – подытожил он.

Кто такой Владислав Селезнев Украинский военный журналист и эксперт. Полковник Вооруженных сил Украины, сообщает Википедия. С ноября 2014 года по 2017 год - начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Война России против Украины

Недавно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина вернет все свои территории, включая Крым и Донбасс. По его словам, часть территорий будет возвращена военным путем, а часть – дипломатическим. В то же время Кулеба отметил, что сейчас слишком рано делать какие-либо прогнозы относительно того, какие временно оккупированные регионы будут возвращены благодаря слаженным действиям ВСУ, а какие – за столом переговоров.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прогнозирует, что война в Украине закончится в этом году. По его словам, об этом свидетельствует "математика войны" и четкие анализы разведки. Подоляк подчеркнул, что у власти есть очень эффективная аналитическая структура.

Военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула прогнозирует, что война России против Украины завершится в марте 2023 года. По его словам, порог прочности РФ ниже, чем был в СССР. Эксперт подчеркнул, что Россия сейчас не так сильна, ведь не имеет большого состояния и потеряла в Украине гораздо больше войск, чем СССР в Афганистане.

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