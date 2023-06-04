"Волнами направляться": Игнат рассказал как пройдут тренировки пилотов для F-16

Украинских пилотов будут по очереди, волнами, отправлять для прохождения тренировок на истребителях F-16, говорит Юрий Игнат.

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Юрий Игнат пояснил, как украинские летчики будут учиться управлять F-16 / Коллаж Главред, фото mil.in.ua, wikipedia.org

Летчиков из состава ВСУ будут поэтапно, волнами направлять для прохождения учений – для скорейшего освоения западных истребителей F-16. Об этом заявил спикера Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире единого телемарафона.

Как пояснил офицер, единовременного невозможно привлекать большое количество пилотов к учениям из-за высокой интенсивности работы украинской авиации по позициям врага.

"Надо воевать здесь, но и надо учиться там. Поэтому на такой ротационной основе будут волнами направляться. В первой волне могут быть несколько десятков пилотов. В первой волне будут собственно лучшие и самые опытные пилоты. Приоритет для тех, кто хорошо владеет английским языком", - рассказал Игнат.

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По словам офицера, приоритет будет отдаваться именно молодым пилотам, которые позже должны стать наставниками для еще более молодых коллег.

В частности, говорит Игнат, по мере поставок западной авиации также будут учиться инженеры и офицеры боевого управления.

Что такое F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения, пишет Википедия. Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году. F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвёртого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений. Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год являлся самым распространённым боевым самолётом в мире. Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

Истребители F-16 для Украины

Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил лидерам G7, что США поддержат усилия по обучению украинских пилотов на современных самолетах, включая F-16.

Совместные учебные мероприятия не будут проводиться в США, скорее всего, будут проводиться исключительно в Европе. Но американский персонал будет участвовать в учениях вместе с союзниками и партнерами, сказал чиновник. Ожидается, что на это уйдет несколько месяцев.

"Поскольку обучение будет проходить в ближайшие месяцы, наша коалиция стран, участвующих в этих усилиях, решит, когда предоставить самолеты, сколько мы предоставим и кто их предоставит", — сказал чиновник.

Президент Владимир Зеленский в своем Twitter-аккаунте поблагодарил Байдена и назвал решение США "историческим". Истребители F-16 должны укрепить украинскую армию в небе. Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что теперь можно говорить об официальном создании авиационной коалиции для Украины. Вскоре Украина получит всё, что необходимо для защиты неба.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина со временем получит американские истребители F-16. Решения практически приняты, осталось уладить некоторые вопросы, в том числе, аспекты передачи Киеву самолетов. Не исключено, что в будущем могут передать и ракеты с дальностью пуска до 500 километров.

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