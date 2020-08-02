Кравчук выступил за привлечение США к переговорам по Донбассу

Леонид Кравчук рассматривает участие США в переговорах как возможную перспективу / УНИАН

Глава делегации Украины в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук считает, что установить мир на Донбассе будет очень сложно без участия в этом процессе США.

Об этом Кравчук рассказал в эфире телеканала Украина 24.

По словам Кравчука, США могли бы иметь большое влияние в переговорах относительно Донбасса.

"Я скажу очень откровенно: пока в этом формате, изменится он или нет, я не ставлю вопрос, что его нужно изменить, но если и дальше будет тупиковая ситуация, пока не будут введены в формат по установлению мира на Донбассе США, будет очень сложно. Потому что я думаю, что наиболее сильная, наиболее богатая страна мира может иметь наибольшее влияние", - сказал Кравчук.

Глава делегации Украины в ТКГ уточнил, что говорит о перспективе, так как у США сейчас много своих проблем.

"Правда, там сегодня выборы на носу, коронавирус, там много проблем. Я говорю об этом в перспективе. Но мы увидим, а вдруг начнутся шаги, и мир постепенно будет устанавливаться", - отметил Кравчук.

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Как сообщал Главред, ранее ряд сенаторов от Демократической и Республиканской партий внес в Сенат США проект закона, который предполагает ежегодное выделение 300 миллионов долларов в качестве военной помощи Украине. Кроме того в документе говорится о назначении спецпосланника по Украине в качестве представителя США на переговорах в "нормандском формате" и создании рабочей группы по Украине с соответствующими европейскими союзниками.