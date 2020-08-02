УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Кравчук выступил за привлечение США к переговорам по Донбассу

2 августа 2020, 09:53

Наиболее богатая страна мира может иметь наибольшее влияние, считает Леонид Кравчук.

Кравчук
Леонид Кравчук рассматривает участие США в переговорах как возможную перспективу / УНИАН

Глава делегации Украины в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук считает, что установить мир на Донбассе будет очень сложно без участия в этом процессе США.

Об этом Кравчук рассказал в эфире телеканала Украина 24.

По словам Кравчука, США могли бы иметь большое влияние в переговорах относительно Донбасса.

"Я скажу очень откровенно: пока в этом формате, изменится он или нет, я не ставлю вопрос, что его нужно изменить, но если и дальше будет тупиковая ситуация, пока не будут введены в формат по установлению мира на Донбассе США, будет очень сложно. Потому что я думаю, что наиболее сильная, наиболее богатая страна мира может иметь наибольшее влияние", - сказал Кравчук.

Глава делегации Украины в ТКГ уточнил, что говорит о перспективе, так как у США сейчас много своих проблем.

"Правда, там сегодня выборы на носу, коронавирус, там много проблем. Я говорю об этом в перспективе. Но мы увидим, а вдруг начнутся шаги, и мир постепенно будет устанавливаться", - отметил Кравчук.

Читайте такжеПервый шаг – наступательный: Кравчук рассказал, с чего начнет переговоры по Донбассу

Как сообщал Главред, ранее ряд сенаторов от Демократической и Республиканской партий внес в Сенат США проект закона, который предполагает ежегодное выделение 300 миллионов долларов в качестве военной помощи Украине. Кроме того в документе говорится о назначении спецпосланника по Украине в качестве представителя США на переговорах в "нормандском формате" и создании рабочей группы по Украине с соответствующими европейскими союзниками.

Леонид Кравчук ТКГ переговоры война на Донбассе новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Кравчук выступил за привлечение США к переговорам по Донбассу». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

10:31
Ученые опровергли пользу масок для лица в борьбе с COVID-19
10:17
Что общего между Трампом, Лукашенко и Путиным мнение
10:11
Коронавирус в Киеве 2 августа: заразились еще больше сотни человек
09:53
Кравчук выступил за привлечение США к переговорам по Донбассу
09:30
Проводники умоляли взять деньги: подробности нападения на женщину в поезде Видео
09:24
Эксперты выяснили, почему медики заражаются COVID-19 чаще, чем пациенты
08:55
Коронавирус в Украине "оборзел" - за сутки более 1100 случаев заражения Видео
08:33
Ученые назвали места, где больше всего шансов заразиться коронавирусом
08:05
Первый шаг – наступательный: Кравчук рассказал, с чего начнет переговоры по Донбассу Видео
07:42
Трампа из Белого Дома придется насильно изгонять армии США мнение
07:25
Коронавирус в Украине и мире 2 августа: за сутки заболели 260 тысяч человек Видео
06:59
Почему Украина идет на полшага впереди России и Беларуси мнение
06:35
Завяжи меня: в моду входят умопомрачительные платья и юбки из 50-х Фото
06:09
Астролог назвал главного лузера августа
04:45
"Его поездки иногда заканчиваются неожиданно": Кулеба оценил назначение Кравчука в ТКГ Видео
04:22
Модное окрашивание волос для женщин после 40 лет: главные цвета осени 2020 Фото
04:10
Захват Россией Херсонской области: в разведке Украины рассказали о целях учений Кавказ-2020
04:04
Политолог сказал, что Путин считает своим ключевым преимуществом Видео
03:30
Выстрел в голову: полицейские раскрыли новые детали ликвидации Скрипника Видео
02:57
Опасный сценарий эпидемии COVID-19: Ляшко спрогнозировал число смертей Видео
02:22
Ляшко объяснил, почему в Украине обострилась ситуация с COVID-19 Видео
01:52
"Повышение зарплаты, бонусы": одному знаку Зодиака подфартит на работе – астролог
01:30
Боль и адская температура: врач рассказала об ужасах коронавируса Видео
00:47
Сексолог раскрыл интересные факты о поцелуях
00:40
В МИД объяснили, почему Украина не собирается разрывать дипотношения с Россией
00:19
День Ильи: какой сегодня праздник 2 августа, приметы, именины Видео
01 августа, суббота
23:57
Хватит шастать: в Крыму охранник с нагайкой накинулся на отдыхающих Видео
23:27
Коронавирус наступает: ВОЗ продлила режим чрезвычайной ситуации
22:47
Когда врач не имеет права отказать в лечении: главные причины
22:11
Коронавирус в Украине и мире 1 августа: за сутки заболели почти 300 тысяч человек Видео
22:01
В разведке объяснили, начнет ли Россия новую войну против Украины
21:40
"Держал за горло и бил": в поезде Киев-Мариуполь неадекват напал на женщину с ребенком
21:21
Кремлю не нужны переговоры по Донбассу: в России рассказали о главной цели Москвы в Украине
21:13
Хотели спрятать "хвост": Лукашенко выдвинул жесткое обвинение Путину
21:11
У Авакова рассказали, почему в МВД решили ликвидировать террориста из Полтавы
20:37
Комаровский назвал единственный эффективный препарат от коронавируса
20:02
"Вода - оружие против оккупантов": в Меджлисе рассказали о политике Путина
19:52
Кремль объявил войну Ермаку: СМИ рассказали, почему Москва в ярости от переговоров с Киевом
19:34
Задержание диверсантов РФ: в Минске рассказали о новых доказательствах Видео
19:30
Без политического подтекста: Минздрав пояснил раздел Украины на зоны
18:53
Мэр Ивано-Франковска ополчился на карантин и пожаловался на интриги Видео
18:46
Задержание наемников ЧВК Вагнер завершится аннексией Беларуси и свержением Лукашенко – журналист
17:55
Задержание российских боевиков: Москва выдвинула Минску ультиматум Видео
17:54
Полная автономия Донбасса: в разведке рассказали, кто от Кремля стал курировать процессы в "Л/ДНР"
17:16
Гороскоп всех знаков Зодиака на 2 августа: обострение чувств и денежные успехи Видео
17:13
Вторая волна коронавируса: инфекционист посоветовала, как готовиться Видео
16:56
Худший сценарий, но не катастрофа: врач рассказала об опасности второй волны COVID-19 в Украине
16:55
Еще один областной центр Украины взбунтовался из-за карантина Видео
16:30
Погода в Киеве изменится: синоптики назвали температуру
16:14
Конфуз года: Украина хочет подать заявку на ОИ-2028, которые пройдут в США Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять