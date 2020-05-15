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Сивохо рассказал, почему хочет "закончить войну в головах украинцев"

15 мая 2020, 17:03

Сергей Сивохо рассказал, что намерен помочь украинцам научиться жить рядом друг с другом после окончания военного конфликта на Донбассе.

Сивохо
Сергей Сивохо / УНИАН

Сергей Сивохо, известный шоумен и бывший советник секретаря СНБО Алексея Данилова на общественных началах, желает помочь украинцам ‒ как на подконтрольных Киеву территориях, так и в ОРДЛО ‒ научиться сосуществовать друг с другом после окончания военного конфликта

С таким заявлением он выступил в прямом эфире программы журналистки Алеси Бацман. Она напомнила Сивохо ‒ во время своего назначения советником секретаря СНБО ‒ он заявлял, что желает закончить войну в головах. Далее Бацман спросила ‒ сумел ли он "хоть немножко закончить войну в голове Владимира Путина?".

"У меня нет к нему доступа, это раз. И второе: у меня нет желания заканчивать войну в голове Владимира Путина. Я хочу закончить войну в головах жителей Украины", – парировал Сивохо.

Читайте также"Не в голове Путина": Сивохо рассказал, как Украина виновата в войне на ДонбассеДалее, комментируя фразу журналистки по поводу того, что война может закончиться только после решения Путина о выводе войск, Сивохо обильно начал комментировать свою позицию.

"Встречный вопрос. Путин забирает войска, как вы говорите, забирает людей, отдает территории. Вы считаете, что не существует никакого конфликта в головах между жителями той и этой территории? Вы считаете, что все в порядке? Под гнетом пропаганды как с той, так и с этой стороны шесть лет... Неужели вы не считаете, что им нужно будет привести в порядок голову и как-то начинать жить друг с другом?", ‒ заявил он.

Напомним, ранее Сергей Сивохо рассказал о том, что продвигает мирные инициативы по Донбассу президента Владимира Зеленского в качестве лидера платформы "Национального примирения и единства", а также поведал - среди жителей ОРДЛО в конце ноября 2019-го провели крупный социологический опрос. Благодаря которому якобы удалось выяснить,готовы ли жители "Л/ДНР" к возврату под контроль Киева.

новости Украины война на Донбассе Владимир Путин Владимир Зеленский
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