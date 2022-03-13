Как украинцам будут платить пенсии и какие ждут изменения в условиях войны

Пенсии / censor.net

Минсоцполитики обеспечивает выплату всех денежных социальных пособий. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, министерство социальной политики обеспечивает выплату всех предназначенных людям субсидий, льгот и денежных социальных пособий.

"Еще одно важное направление работы – это социальная защита населения. Пенсионный фонд Украины уже направил банкам и Укрпочте 38,3 млрд грн. Это вся сумма средств, необходимая для выплаты пенсий в этом месяце", - добавил премьер.

По словам Дениса Шмыгаля, Минсоцполитики обеспечивает выплату всех предназначенных людям субсидий, льгот и денежных социальных пособий.

Премьер также заверил, что все льготы, пособия, субсидии продлеваются автоматически.

Напомним, на период действия военного положения военнослужащим срочной службы будут выплачивать дополнительное вознаграждение в 30 000 гривен ежемесячно.

Всемирный банк мобилизует пакет экстренного финансирования для Украины в размере более 723 миллионов долларов. Оперативная выплата поддержки поможет правительству предоставлять критически важные услуги украинскому народу.

Читайте также: