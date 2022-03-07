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Война в Украине: на западе страны образовалось 20-километровые пробки

7 марта 2022, 01:33
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Это связано со значительным количеством граждан, следующих на автомобильном транспорте в направлении западных областей.

УНИАН

Возле Умани в Черкасской области образовалось скопление машин и замедление движения протяженностью около 20 километров.

Это связано со значительным количеством граждан, следующих на автомобильном транспорте в направлении западных областей, сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Черкасской области.

"В связи со значительным количеством граждан, следующих на автомобильном транспорте в направлении западных областей, возле города Умань наблюдается скопление машин и замедление движения протяженностью около 20 километров", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что Укрзализныця опубликовала новый график движения поездов на 7 марта.

Также сообщалось, что беженцы из Украины получили право жить в ЕС в течение трех лет. Этим правом гражданам Украины и резидентам страны предусматривается право жить, работать, получать медицинскую помощь, жилье и образование немедленно на срок до одного года, без необходимости проходить длительные процедуры предоставления убежища.

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Если конфликт продлится долго или беженцы не смогут безопасно вернуться, этот статус может быть продлен еще на два года.

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