Война в Украине: россияне уже потеряли более 12 тысяч солдат и 317 танков

С начала вторжения в Украину в российской армии стало меньше на 49 самолетов и 81 вертолет.
Россияне от начала широкомасштабного вторжения на территорию Украины 24 февраля и по сей день, 9 марта, потеряли уже более 12 тысяч личного состава войск.
Также у оккупантов стало меньше на 317 танков. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.
Кроме этого, потери оккупационных войск за эти почти две недели такие:
- боевых бронированных машин – 1070 ед,
- артиллерийских систем – 120 ед,
- РСЗО – 56 ед,
- средства ПВО – 28 ед,
- самолетов – 49 ед,
- вертолетов – 81 ед,
- автомобильной техники – 482 ед,
- кораблей и катеров – 3 ед,
- цистерн с горюче-смазочными материалами – 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.
В Генштабе отмечают, что данные сейчас уточняются, ведь из-за высокой интенсивности боевых действий подсчет усложняется.
Напомним, сегодня, 9 марта, начались 14-е сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. В Генштабе ВСУ рассказали, что среди личного состава оккупационных войск распространяются панические настроения из-за огромных потерь в живой силе и технике в то время, как группировка сил обороны продолжает вести оборонительную операцию в пределах определенных операционных зон.
Ранее разведка США сообщила, что президент России Владимир Путин может прибегнуть к эскалации в Украине. Российский президент сейчас "зол и расстроен", и он может попытаться раздавить украинскую армию, несмотря на жертвы среди мирного населения.
Читайте также:
- Россияне пытают персонал захваченной ЗАЭС и готовят провокацию
- "Я останусь в городе до победы": в Харькове захватчики убили 21-летнюю волонтерку и учительницу
- Разбит мост в Ирпене и позиции оккупантов: появились спутниковые фото Киевщины