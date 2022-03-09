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Война в Украине: россияне уже потеряли более 12 тысяч солдат и 317 танков

9 марта 2022, 09:46

С начала вторжения в Украину в российской армии стало меньше на 49 самолетов и 81 вертолет.

Разгромленная российская техника
Разгромленная российская техника / Полтавская ОГА

Россияне от начала широкомасштабного вторжения на территорию Украины 24 февраля и по сей день, 9 марта, потеряли уже более 12 тысяч личного состава войск.

Также у оккупантов стало меньше на 317 танков. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

Кроме этого, потери оккупационных войск за эти почти две недели такие:

  • боевых бронированных машин – 1070 ед,
  • артиллерийских систем – 120 ед,
  • РСЗО – 56 ед,
  • средства ПВО – 28 ед,
  • самолетов – 49 ед,
  • вертолетов – 81 ед,
  • автомобильной техники – 482 ед,
  • кораблей и катеров – 3 ед,
  • цистерн с горюче-смазочными материалами – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.

В Генштабе отмечают, что данные сейчас уточняются, ведь из-за высокой интенсивности боевых действий подсчет усложняется.

Напомним, сегодня, 9 марта, начались 14-е сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. В Генштабе ВСУ рассказали, что среди личного состава оккупационных войск распространяются панические настроения из-за огромных потерь в живой силе и технике в то время, как группировка сил обороны продолжает вести оборонительную операцию в пределах определенных операционных зон.

Ранее разведка США сообщила, что президент России Владимир Путин может прибегнуть к эскалации в Украине. Российский президент сейчас "зол и расстроен", и он может попытаться раздавить украинскую армию, несмотря на жертвы среди мирного населения.

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