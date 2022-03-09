Война в Украине: россияне уже потеряли более 12 тысяч солдат и 317 танков

Разгромленная российская техника / Полтавская ОГА

Россияне от начала широкомасштабного вторжения на территорию Украины 24 февраля и по сей день, 9 марта, потеряли уже более 12 тысяч личного состава войск.

Также у оккупантов стало меньше на 317 танков. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

Кроме этого, потери оккупационных войск за эти почти две недели такие:

боевых бронированных машин – 1070 ед,

артиллерийских систем – 120 ед,

РСЗО – 56 ед,

средства ПВО – 28 ед,

самолетов – 49 ед,

вертолетов – 81 ед,

автомобильной техники – 482 ед,

кораблей и катеров – 3 ед,

цистерн с горюче-смазочными материалами – 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.

В Генштабе отмечают, что данные сейчас уточняются, ведь из-за высокой интенсивности боевых действий подсчет усложняется.

Напомним, сегодня, 9 марта, начались 14-е сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. В Генштабе ВСУ рассказали, что среди личного состава оккупационных войск распространяются панические настроения из-за огромных потерь в живой силе и технике в то время, как группировка сил обороны продолжает вести оборонительную операцию в пределах определенных операционных зон.

Ранее разведка США сообщила, что президент России Владимир Путин может прибегнуть к эскалации в Украине. Российский президент сейчас "зол и расстроен", и он может попытаться раздавить украинскую армию, несмотря на жертвы среди мирного населения.

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