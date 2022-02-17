Войска перебрасывают к границам Украины: Пентагон предупредил о наращивании сил РФ

Ллойд Остин / Reuters

Россия в последние дни продолжила наращивать численность войск близ границы Украины, заявил министр обороны США Ллойд Остин.

Как пояснил он в ходе пресс-конференции по итогам встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе, не наблюдается отвода войск РФ от границ Украины, сообщает Reuters.

"Напротив, мы видим наращивание сил, в то время как у них уже сконцентрировано более 150 тыс., причем - даже в последние пару дней", - сказал Остин.

"Мы видим, как они летают на большем количестве боевых и вспомогательных самолетов. Мы видим, как они усиливают свою готовность в Черном море... Мы даже видим, как они запасаются кровью", - добавил он.

"Я не так давно сам был солдатом и знаю, что такого рода действия вы не будете предпринимать без причины... Поэтому мы вместе с союзниками будет сохранять бдительность", - сказал он.

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Остин добавил, что США и союзники по НАТО следят за ситуацией на границе РФ и Украины, в том числе - за возможными, по его словам, провокациями с российской стороны.

По его словам, Пентагон следит за обострением ситуации на Донбассе и собирает данные о происходящем.

"Мы видели сообщения об обстрелах (на Донбассе - ред.), и они определенно вызывают беспокойство. Мы все еще собираем информацию", - заявил Остин.

Он отметил, что в США продолжат внимательно следить за ситуацией в районе границы России и Украины, и напомнил, что, по мнению Вашингтона, российская сторона может попытаться спровоцировать кризисные ситуации по отношению к Украине.

Угроза вторжения РФ

Ранее западные СМИ сообщили со ссылкой на данные ЦРУ и американских военных, что нападение России на Украину может произойти 16 февраля.

В Кремле с иронией отнеслись к информации СМИ о возможном вторжении России в Украину в три часа ночи среды, 16 февраля. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков предложил украинцам "поставить будильники и самим убедиться".

15 февраля президент США Джо Байден выступил со срочным заявлением из-за агрессии России. По его словам, возле границ Украины находятся около 150 тыс. войск в России и Беларуси. Угроза вторжения сохраняется. При этом США готовы решительно реагировать на вторжение в Украину. Байден добавил, что если будет атака РФ, США введут немедленные санкции. Северный поток-2 не будет запущен.

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