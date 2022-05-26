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Войска РФ прорывались к Николаеву: ВСУ при поддержке четырех Ми-8 мощно отбили атаку

26 мая 2022, 20:45

Оккупационные войска пытались обойти позиции армии Украины, но получили мощный отпор.

ВСУ
Войска Украины отбили атаку оккупантов, которые пытались прорваться к Николаеву - ОТК ЮГ / Генштаб ВСУ, УНИАН

Войска России пытались обойти позиции ВСУ и продвинуться в направлении Николаева. Однако украинские военные подразделения при поддержке четырех вертолетов Ми-8 нанесли мощный удар по силам противника, которые насчитывали два танка и три боевые машины пехоты. Враг вынужден был вернуться на исходные оборонительные позиции. Об этом сообщает Оперативное командование Юг.

Как сообщает пресс-служба командования в Facebook, украинские войска остановили попытку российских оккупантов обойти свои позиции и продвинуться в сторону Николаева. По врагу был нанесен огневой удар при поддержке четырех вертолетов Ми-8.

Читайте такжеВСУ разбили 24$-миллионный ЗРК Тор, который оккупанты РФ готовы были перебросить на остров ЗмеиныйВраг, техника которого насчитывала два танка и три БМП, вынужден был вернуться на свои исходные позиции.

"Огневым поражением, при поддержке четырех вертолетов Ми-8, противнику нанесены потери до семи человек и уничтожена одна БМП-2. Получив мощный отпор, враг ретировался на свои оборонительные рубежи", - подчеркивается в сообщении.

ВСУ разбивают технику армии России в Украине

Вооруженные силы Украины в районе села Белогоровка Луганской области на реке Северский Донец нанесли сокрушительный удар по войскам России. Вражеские военные подразделения сооружали переправу, чтобы попасть на другой берег и в перспективе устроить окружение украинских войск на Донбассе. Однако украинская армия сработала эффективно – россияне понесли серьезные потери. Более 70 единиц техники было разбито.

Журналист Юрий Бутусов рассказал о подвиге бойцов ВСУ в Харьковской области. Военные 6-й роты 92-й бригады 24 февраля, в день военного вторжения России, попали в окружение в Старом Салтове, и сумели одержать победу в бою. На следующий день, 25 февраля, они остановили попытку войск РФ прорваться в Харьков.

Армия Украины отбила штурм войск РФ вблизи Горловки Донецкой области. Вражеские войска пытались захватить украинские позиции на окраине города. Однако ВСУ удалось нанести ответный удар, в результате чего была разбит рота солдат противника и два танка.

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