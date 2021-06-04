Возле Бердичева разорвало легковушку: погиб один человек, двое – в реанимации

Под Бердичевом разорвало легковушку, есть жертва / Скриншот с zt.npu.gov.ua

Возле села Мирное, которое находится под городом Бердичев Житомирской области, столкнулись легковой автомобиль ВАЗ-2105 и грузовик Scania. В результате аварии погиб пассажир легковушки, а еще два человека попали в реанимацию.

Смертельное ДТП произошло в четверг, 3 июня, около 23:00 на трассе Бердичев – Хмельник, говорится на сайте Главного управления Нацполиции в Житомирской области.

По предварительным данным, водитель легковушки врезался в грузовик, который стоял на обочине дороги. Полицейские узнали, что в это время водитель грузовика вышел из машины, чтобы отремонтировать колесо.

В результате аварии оба водителя оказались в реанимации. За рулем ВАЗа находился 43-летний житель Винницкой области, а грузовиком управлял 50-летний житель Одесчины.

На месте ДТП погиб 30-летний житель Бердичева.