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Возле Бердичева разорвало легковушку: погиб один человек, двое – в реанимации

4 июня 2021, 12:12

ДТП под Бердичевом унесло жизнь молодого мужчины.

Под Бердичевом разорвало легковушку, есть жертва
Под Бердичевом разорвало легковушку, есть жертва / Скриншот с zt.npu.gov.ua

Возле села Мирное, которое находится под городом Бердичев Житомирской области, столкнулись легковой автомобиль ВАЗ-2105 и грузовик Scania. В результате аварии погиб пассажир легковушки, а еще два человека попали в реанимацию.

Смертельное ДТП произошло в четверг, 3 июня, около 23:00 на трассе Бердичев – Хмельник, говорится на сайте Главного управления Нацполиции в Житомирской области.

По предварительным данным, водитель легковушки врезался в грузовик, который стоял на обочине дороги. Полицейские узнали, что в это время водитель грузовика вышел из машины, чтобы отремонтировать колесо.

В результате аварии оба водителя оказались в реанимации. За рулем ВАЗа находился 43-летний житель Винницкой области, а грузовиком управлял 50-летний житель Одесчины.

На месте ДТП погиб 30-летний житель Бердичева.

  • Под Бердичевом разорвало легковушку, есть жертва
    Под Бердичевом разорвало легковушку, есть жертва zt.npu.gov.ua
  • Под Бердичевом разорвало легковушку, есть жертва
    Под Бердичевом разорвало легковушку, есть жертва zt.npu.gov.ua
  • Под Бердичевом разорвало легковушку, есть жертва
    Под Бердичевом разорвало легковушку, есть жертва zt.npu.gov.ua
  • Под Бердичевом разорвало легковушку, есть жертва
    Под Бердичевом разорвало легковушку, есть жертва zt.npu.gov.ua
  • Под Бердичевом разорвало легковушку, есть жертва
    Под Бердичевом разорвало легковушку, есть жертва Скриншот с zt.npu.gov.ua

новости Житомира
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