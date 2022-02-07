Возле побережья Одессы заметили российский корабль

Корабль / Думская

Российское судно Иван Хурс в воскресенье, 6 феварля, находилось на расстоянии 40 км от побережья Одессы в исключительной морской экономической зоне Украины.

"Государственную границу нашего государства российское судно не нарушало. Все происходило в рамках морского международного права. Нахождение в этой зоне кораблей не является чем-то чрезвычайным", – отметила пресс-секретарь морской охраны Наталья Гуменюк, передает 24 канал.

По словам Гуменюк пребывание российских судов в море является системным и постоянным в последние 8 лет.

Вместе с тем морская охрана всегда держит ситуацию под контролем.

"Во взаимодействии с военно-морскими силами Вооруженных сил Украины мы выполняем задачи в море и постоянно их видим, наблюдаем и фиксируем. Корабль России "Иван Хурс" действительно находился в исключительной морской экономической зоне Украины. Тем временем наше судно отслеживало его маневры", – добавила представитель морской охраны.

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Гуменюк также сказала УНИАН, что российские корабли отслеживают ситуацию возле госграницы Украины, периодически приближаясь, чтобы создать определенное напряжение, но такое их поведение уже стало типичным.

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Войска России у границ Украины

Журналисты американского издания The New York Times опубликовали новую карту, на которой фиксируется усиления присутствия военных подразделений РФ у границ Украины.

Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд сказала, что Россия готовит новый гибридный сценарий против Украины с целью дестабилизации ситуации внутри страны.

Представитель Вашингтона на переговорах с Россией по безопасности Венди Шерман по итогам дискуссии, которая состоялась 10 января, сделала заявление о том, что Москву ожидают жесткие санкции в случае новой военной операции против Украины.

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