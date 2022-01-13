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Угроза удара России с моря и высадка десанта: в ВМС назвали сценарий военного вторжения в Украину

13 января 2022, 14:31
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Киев уже бросил все силы на восстановление Военно-морского флота, который был уничтожен после оккупации Крыма в 2014 году, сказал Андрей Тарасов.

ВМС Украины
ВМС Украины готовятся к тому, чтобы предотвратить высадку десанта РФ / УНИАН

Сценарий военного вторжения России в Украину с моря выглядит реальным. Военно-морской флот россиян и береговая охрана уже осуществляют враждебные действия. Они блокируют участки для украинского судоходства под предлогом якобы проведения учений. Россияне могут пойти на высадку морского десанта у украинских берегов, и украинские силы должны быть готовы к тому, чтобы предотвратить запуск такой операции. Именно поэтому Киев восстанавливает ВМФ, который был разрушен после оккупации Крыма. Об этом заявил заместитель командующего Военно-морских сил Украины Андрей Тарасов.

В интервью Sky News он рассказал о том, что силы ВМФ России и береговая охрана реализуют все более враждебные действия в Азовском море. Они прибегают к блокаде морского судоходства Украины, объясняя свои маневры якобы проведением учений. Периодически россияне применяют и специальные средства-глушители, чтобы нарушить связь и работу навигации на украинских суднах.

Читайте такжеПотери в разы больше, чем в 2014-м: командующий ВМС оценил последствия для РФ агрессии против УкраиныПо словам замкомандующего ВМС, российские военные могут пойти на реализацию сценария, связанного с высадкой морского десанта у берегов Украины. Уровень их подготовки высокий, поскольку они регулярно отрабатывают такие операции в рамках учений, в том числе и в оккупированном Крыму. При подобной ситуации украинские военные должны предотвратить высадку российских сил. Угроза остается реальной.

"Российские силы могут организовать высадку морского десанта. Уровень их подготовки достаточно высок, и они постоянно отрабатывают подобные действия на полигонах, в том числе в Крыму. Если такие силы соберутся, мы должны быть в состоянии предотвратить их высадку. Учитывая, что они существуют, значит, угроза реальна", - сказал Тарасов.

Также он добавил, что именно поэтому сейчас Киев серьезно работает над восстановлением военно-морского флота Украины, который после оккупации Россией Крыма был фактически уничтожен.

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"С 2014 года мы сосредоточились на восстановлении нашей морской пехоты и береговой артиллерии… Мы восстановили их потенциал. На данный момент силы, которые мы имеем на побережье, способны противостоять любому десанту противника", - подчеркнул Андрей Тарасов.

Войска России у границ Украины

Журналисты американского издания The New York Times 7 января опубликовали новую карту, на которой фиксируется усиления присутствия военных подразделений РФ у границ Украины. По их данным, россияне стянули около 100 тысяч войск к границам украинского государства и окружили кордоны с трех сторон.

Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд сказала, что Россия готовит новый гибридный сценарий против Украины с целью дестабилизации ситуации внутри страны. Согласно сведениям Вашингтона, у украинских рубежей сосредоточено около 100 000 военных.

Представитель Вашингтона на переговорах с Россией по безопасности Венди Шерман по итогам дискуссии, которая состоялась 10 января, сделала заявление о том, что Москву ожидают жесткие санкции в случае новой военной операции против Украины. Штаты не намерены гарантировать невступление Киева в Североатлантический альянс.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что вступление Украины в Альянс – это вопрос, который будет решаться Киевом и странами-участниками блока безопасности Запада. У России нет никакого права вето. Военно-политический блок не пойдет на уступки по территориальной целостности Украины, Грузии и Молдовы, а также призывает Москву вывести свои войска из этих государств.

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