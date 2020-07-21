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Молодежь уже не та: Рада хочет изменить возрастные рамки

Уменьшение возраста молодежи позволит целенаправленно использовать ресурсы для молодых людей в переходный период.

21 июля 2020, 19:00
Хорошая молодежь
Рада предлагает изменить возраст молодежи / Radiosvoboda.org

Сегодня парламент принял за основу в первом чтении законопроект №3718 об основах молодежной политики, который предполагает снижение официального возраста молодежи в Украине до 29 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина.

За проголосовали 265 парламентариев.

Авторы проекта закона объясняют, что действующее законодательство устанавливает широкие возрастные рамки (от 14 до 35 лет), а это приводит к распылению ограниченных ресурсов на решение вопросов большого количества групп молодежи разного возраста.

Уменьшение возраста молодежи позволит целенаправленно использовать ресурсы для молодых людей в переходный период, в течение которого молодежь больше всего нуждается в поддержке.

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В пояснительной записке подчеркивается, что подход к определению понятия "молодежь" в Украине не совпадает с подходом ООН, согласно которому молодежью считают людей в возрасте 15-24 года. В Стратегии Европейского союза возрастные рамки установлены на уровне 13-30 лет.

Кроме того, этот закон предлагает создать Нацсовет по вопросам молодежи при Кабинете министров, предусматривает расширение сети молодежных центров и внедрение молодежных работников на местах для эффективной молодежной работы.

Также создается Украинский молодежный фонд, который будет выдавать гранты на поддержку идей, инициатив и проектов молодежи, а также институциональные гранты.

Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко поведал, что 45% (24 тыс. 379) от всех граждан, у которых подтвержден диагноз коронавирус, составляют молодые люди в возрасте от 20 до 49 лет.

Также отметим, ежегодно 29 июня в Украине празднуют День молодежи и День Конституции.

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