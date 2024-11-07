Впервые за время полномасштабного вторжения: Зеленский прибыл в Венгрию

Главное:
- Зеленский приехал в Венгрию
- Это первый визит президента в эту страну за время войны
- Зеленский примет участие в саммите Европейского политического сообщества
В четверг, 7 ноября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Венгрию на саммит Европейского политического сообщества и встретился с премьер-министром страны Виктором Орбаном. Об этом сообщает издание Ansa.
Отмечается, что это первый визит Зеленского в Венгрию со времен полномасштабного вторжения России.
"Я буду говорить после встречи", - ответил он журналистам.
Издание добавляет, что среди участников саммита "витали определенные сомнения" относительно приезда Зеленского, учитывая позицию Орбана относительно войны РФ против Украины.
Зеленский приехал в Венгрию - видео:
Напомним, как ранее сообщал Главред, 6 ноября в вечернем видеообращении Зеленский уже говорил, что отправится в Будапешт и примет участие в саммите Европейского политического сообщества.
Президент также напомнил, что это уже пятый саммит, который проходит в этом формате. По его словам, предыдущие проходили в Чехии, Молдове, Испании и Великобритании.
Кто такой Виктор Орбан?
Виктор Орбан (венгр. Orbán Viktor; род.31 мая 1963, Секешфегервар, Венгерская Народная Республика) - венгерский пророссийский (в основном) государственный деятель, премьер-министр Венгрии в 1998-2002 годах и с 2010 года лидер партии "Фидес", пишет Википедия.
Во время российского полномасштабного вторжения в Украину неоднократно высказывал поддержку России и выступал против предоставления военной и финансовой помощи Украине.
Позиция Орбана по Украине - последние новости
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан говорил, что обнародованный Владимиром Зеленским План победы пугает его, поэтому он призывает к переговорам Евросоюза с РФ.
Также он начал убеждать мир в том, что президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин якобы не хотят прекращения войны.
Кроме того, Орбан инициирует проведение "мирного" саммита между Украиной и Россией. Во время заседаний ООН Орбан провел переговоры с лидерами Китая и Бразилии по этой инициативе.
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