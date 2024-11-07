Впервые за время полномасштабного вторжения: Зеленский прибыл в Венгрию

Среди участников саммита "витали определенные сомнения" относительно приезда Зеленского.

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Визит Зеленского в Венгрию / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

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Зеленский приехал в Венгрию

Это первый визит президента в эту страну за время войны

Зеленский примет участие в саммите Европейского политического сообщества

В четверг, 7 ноября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Венгрию на саммит Европейского политического сообщества и встретился с премьер-министром страны Виктором Орбаном. Об этом сообщает издание Ansa.

Отмечается, что это первый визит Зеленского в Венгрию со времен полномасштабного вторжения России.

видео дня

"Я буду говорить после встречи", - ответил он журналистам.

Издание добавляет, что среди участников саммита "витали определенные сомнения" относительно приезда Зеленского, учитывая позицию Орбана относительно войны РФ против Украины.

Зеленский приехал в Венгрию - видео:

Напомним, как ранее сообщал Главред, 6 ноября в вечернем видеообращении Зеленский уже говорил, что отправится в Будапешт и примет участие в саммите Европейского политического сообщества.

Президент также напомнил, что это уже пятый саммит, который проходит в этом формате. По его словам, предыдущие проходили в Чехии, Молдове, Испании и Великобритании.

Кто такой Виктор Орбан? Виктор Орбан (венгр. Orbán Viktor; род.31 мая 1963, Секешфегервар, Венгерская Народная Республика) - венгерский пророссийский (в основном) государственный деятель, премьер-министр Венгрии в 1998-2002 годах и с 2010 года лидер партии "Фидес", пишет Википедия. Во время российского полномасштабного вторжения в Украину неоднократно высказывал поддержку России и выступал против предоставления военной и финансовой помощи Украине.

Позиция Орбана по Украине - последние новости

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан говорил, что обнародованный Владимиром Зеленским План победы пугает его, поэтому он призывает к переговорам Евросоюза с РФ.

Также он начал убеждать мир в том, что президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин якобы не хотят прекращения войны.

Кроме того, Орбан инициирует проведение "мирного" саммита между Украиной и Россией. Во время заседаний ООН Орбан провел переговоры с лидерами Китая и Бразилии по этой инициативе.

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