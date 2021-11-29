Врач из Украины умер на заработках в Польше: работал на стройке

Олег Самков умер в Польше / facebook.com/victoria.karpiuk

В Польше оборвалась жизнь 40-летнего украинца Олега Самкова. Мужчина был родом из Ровенской области, где работал детским оториноларингологом. В Польше он работал на стройке.

До того как уехать на заработки в соседнюю страну, Самков также успел поработать на стройках в Швеции и Эстонии. Дома у него остались супруга и двое детей, пишет Обозреватель.

Он умер ночью с 26 на 27 ноября. Просто лег спать, а утром не проснулся. По словам знакомой семьи, предварительная версия смерти – отрыв тромба. Точную причину смерти выяснят экспертизы.

В Польшу поехал, чтобы содержать семью

Олег Самков из детской больницы в Ривне уволился примерно два года назад. Он принял такое решение из-за низкой зарплаты.

Читайте такжеТрагедия в Польше: семилетний украинец умер во время семейной ссоры"У него двое детей. Младшая дочка пошла в первый класс, старший сын то ли в 7-й, то ли в 8-й класс. К сожалению, старший сын у него болен, поэтому нужны деньги на лечение. Выжить на нашу зарплату в 5-7 тысяч невозможно", – говорит главный врач этого медицинского учреждения Николай Надейко.

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По его словам, первое время Олег трудился в Швеции, потом в Эстонии. Устроиться врачом в Польше он сразу не мог.

Был врачом от Бога, в родном городе его уважили и любили

Известие о внезапной смерти медика поразило не только родных и друзей.

"Это был врач от Бога. Именно благодаря ему мои дети не боятся докторов. Они с радостью приходили к нему на прием, показывали свои носики, проходили все процедуры. Мне очень жаль. Он не мог получать у нас в Украине достойную зарплату, вынужден был уехать, почему его не удержали в больнице?" – поделилась мама одного из пациентов Олега.

Ранее мы сообщали, что в польском селе Пасечник Нижнесилезского воеводства полицейские ранили 48-летнего украинца. Один из стражей порядка попал ему в ногу, чтобы успокоить.

Также сообщалось, что в одном из хостелов в Стараховице в Польше обнаружили тело 51-летней гражданки Украины. Полиция и прокуратура устанавливают обстоятельства ее смерти. Не исключают, что к смерти женщины мог быть кто-то причастен.