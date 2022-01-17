Врач назвал алгоритм действий и первые симптомы при повторном заражении COVID-19

Что делать при повторном заражении коронавирусом / Фото Reuters

От повторного заражения COVID-19 нет стопроцентной защиты, тем более когда появляются все новые штаммы этого вируса.

Как сообщил врач и советник мэра Львова по медицинским вопросам Тарас Жиравецкий на своем Telegram-канале, вакцины тоже не дают гарантий, но есть рекомендации, которые понадобятся повторно заболевшим COVID-19.

По словам врача, наиболее частыми симптомами повторного коронавируса являются: высокая температура, боль в горле, заложенность в носу, кашель, а также боль в мышцах. Если появляются эти симптомы, то следует сделать экспресс-тест на обнаружение COVID-19. Особенно когда есть температура. Ее нужно сбивать уже в первые дни заражения.

Еще одной особенностью повторного инфицирования является быстрое поднятие показателя Ц-реактивного белка (ЦРП или ЦРБ). Тогда требуется назначение антибиотиков. Врач добавил, что в первый раз заболевания ЦРП поднимается с шестого дня.

Читайте такжеВ Минздраве рассказали, как проходит коронавирус в Украине и назвали сроки пиковой активности"У части пациентов могут на 4-5 день подняться ддимеры, поэтому нужно посоветоваться с врачом относительно приема антикоагулянтов", - отметил Жиравецкий.

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Пациентам, переболевшим в прошлый раз в тяжелой форме также будет нелегко справляться с новым заражением. По его словам, молодые люди, которые лечились в стационаре, снова нуждаются при повторном инфицировании в госпитализации.

"Говорить, что второй раз ковид будет легче - пока рано, даже для вакцинированных тремя дозами, к сожалению, они также болеют повторно и далеко не все легко", - написал эксперт.

Он отметил, что самолечение и несвоевременный экспресс-тест имеют риск переноса заболевания в тяжелой форме.

Ранее Главред писал, что в ходе новой волны коронавируса статистика заболеваемости инфекцией в Украине может в 2-3 раза превысить показатели предыдущей. Эксперты прогнозируют до 40 тысяч новых случаев заболевания в сутки.

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