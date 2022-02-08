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Врачи из Охматдета дали свое согласие на пересадку органов после смерти

8 февраля 2022, 12:41

Вскоре дать свое согласие или несогласие на посмертное донорство можно будет в приложении "Дія".

органы, трансплантация, пересадка
Медики объединяются в акции #Зроби_більше #Я_обираю #Я_донор/ tochkakipeniya.com

Врачи и сотрудники Охматдета подписали добровольное прижизненное согласие на посмертное донорство. На своем примере они хотят продемонстрировать обществу, что каждый может сделать положительное дело для спасения жизни других.

Как говорится в релизе лечебного учреждения, медики со всей Украины присоединяются к социальной акции в поддержку добровольного прижизненного донорства и объединяются из разных регионов в акции #Зроби_більше #Я_обираю #Я_донор.

В этой акции уже приняли участие врачи из медицинской сети Добробут, клинической больницы Феофания и НДСБ Охматдет. В ближайшее время к ним планируют присоединиться специалисты Института им. А.А.Шалимова, Института им. М. М. Амосова и многих медицинских учреждений Украины.

"Ежедневно в Украине люди умирают в ожидании пересадки органов. Впрочем, каждый человек, даже после своей смерти может спасти от 3 до 8 пациентов. За прошлый год в Украине была проведена 331 трансплантация, из них 169 — от посмертных доноров. 59 человек после своей смерти спасли жизнь 169 пациентам, которым пересадили их органы. Однако сотни людей еще ждут своего донора. Стать донором – это шанс продолжать делать добро даже после смерти. Мы спасаем украинских детей каждый день и хотим сделать больше. Мы доверяем системе трансплантологии в Украине, своим коллегам-медикам и хотим увеличить количество прижизненных согласий", - сообщил хирург-трансплантолог НДСБ Охматдет, кандидат медицинских наук, Олег Годик.

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Как известно, на данный момент процедура оформления согласия на посмертное донорство сложная. В связи с этим мало людей делают ее при жизни. В большинстве случаев родственники умершего могут дать разрешение на трансплантацию органов после констатации смерти мозга.

"Только в Охматдете более двух десятков детей ждут органную трансплантацию от неродственного донора. Эти пациенты годами живут в Охматдете, трижды в неделю проходят 4-часовую процедуру гемодиализа и ждут спасательной пересадки", — сообщили в медицинском центре.

Трансплантация органов в Украине

Напомним, Верховная Рада приняла закон №5831 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, регулирующие вопросы трансплантации анатомических материалов человеку". Поэтому скоро дать свое согласие или несогласие на посмертное донорство можно будет в приложении "Дія". А пока над приложением работают, врачи хотят повысить осведомленность населения о донорстве органов.

Ранее мы сообщали, что в Киеве провели трансплантацию сразу четырех органов. В частности, сердце пересадили 12-летней девочке со сложной патологией. Это был ее единственный шанс. Живое сердце донора 28 сентября в столицу удалось оперативно доставить менее чем за час.

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